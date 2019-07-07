Son Dakika Haberleri: "Geçmiş Olsun" filmine İzmir'de özel gala
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"Geçmiş Olsun" filmine İzmir'de özel gala

1 saat önce

Başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz ve Alper Saldıran'ın paylaştığı "Geçmiş Olsun" filminin İzmir galası yapıldı.

Başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz ve Alper Saldıran'ın paylaştığı "Geçmiş Olsun" filminin İzmir galası yapıldı. Optimum'da özel bir gala yaptı.

"Geçmiş Olsun" filminin oyuncuları Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Ali Rıza Tanyeli, İzmir Optimum'da İzmirli sinemaseverler ile buluştu. Gala öncesi İzmirli hayranlarıyla söyleşi yapan ünlü oyuncular, gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldı. Söyleşinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin başrol oyuncularından Toygan Avanoğlu, farklı bir senaryo denediklerini ifade ederek, "Seyircimizin beğenisine sunduk. Filmi çekerken güldük, eğlendik. Keyifli sahneler oldu. Filmin keyifle izleneceğini umuyoruz" dedi.

Cihan Şimşek çekimler esnasında büyük keyif aldıklarını ifade ederken, Ali Rıza Tanyeli de İzmir seyircisinin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Oyuncular, daha sonra sinema salonuna geçerek İzmirlilerle birlikte filmi izledi.

Hasan Doğan yapımcılığında beyaz perdeye yansıtılan filmde Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Ali Rıza Tanyeli, Sinan Bengier ve Suzan Aksoy yer alıyor. "Geçmiş Olsun" adlı film, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
Cihan Şimşek, Müge Boz, İzmir, Magazin
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