Geçmiş olsun karahancaster

Espor sunucusu ve yorumcusu Alican "karahancaster" Karahan, Twitter üzerinden ailesinde birkaç kişinin covid testinin pozitif çıktığını bu yüzden yayınlara katılamadığını söyledi.

"Maalesef ailemde birkaç kişide covid testi pozitif çıktığı için bu hafta yayınlara katılamadım, duruma göre en kısa sürede dönmek istiyorum. Soran arkadaşlara teşekkür ederim."

Playerbros ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz! Umarız ailesi en kısa zamanda sağlığına kavuşur.