Son Dakika Haberleri: Geçmiş Olsun Samandağ

Geçmiş Olsun Samandağ

2 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.35'te merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

BAŞKAN NEHİR " BİR DAHA BÖYLE BİR AFETİN YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir; " Samandağ merkezli saat 08.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre her hangi bir can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını temenni ediyorum." İfadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:02 Kaynak: Bültenler

Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Samandağ, Güncel
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