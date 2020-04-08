Geçmiş Olsuna Gittiler, Apartman Karantinaya Alındı - Son Dakika
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Geçmiş Olsuna Gittiler, Apartman Karantinaya Alındı

24 dakika önce

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ilginç bir koronavirüs vakası yaşandı. Geçmiş olsun ziyaretine giden sekiz kişiye koronavirüs bulaştı, apartman karantinaya alındı.

Geçmiş Olsuna Gittiler, Apartman Karantinaya Alındı, System.String[]

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ilginç bir koronavirüs vakası yaşandı. Geçmiş olsun ziyaretine giden sekiz kişiye koronavirüs bulaştı, apartman karantinaya alındı.


İstanbul, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü şehir. Şehrin Bağcılar ilçesinde dört katlı dört daireli apartman koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Üç aylık bir bebeğin de bulunduğu apartmanda yedi kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Virüsün hastalanan aile bireyine yapılan geçmiş olsun ziyareti ile diğer aile bireylerine geçtiği belirlendi. Bağcılar Kaymakamlığı, "Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binadaki vatandaşlarımızda yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bu binalarda karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu. Olayların detayları ise şöyle:


Apartmandaki herkesin koronavirüs test sonucunu pozitif bekliyoruz" diyen 19 yaşındaki Muhammet Mustafa Aras, olayı şu şekilde aktardı:


Amcam Abdürrahim Aras bir hastanede temizlik görevlisi. Bir gün işten gelince şiddetli öksürmeye başladı ve ateşi yükseldi. Apartmandaki herkes amcama geçmiş olsuna gitti. Öksürük devam edince kendisini hastaneye götürdüm ve test yapıldı, sonucu pozitif çıktı. Amcamdan sonra bütün apartmandakilere test yapıldı ama herkesin sonucu şu an çıkmış değil. Şu ana kadar çıkan bütün sonuçlar pozitif. Biz de kendimizi pozitif gibi görüyoruz. Şu an annem ve babamla yaşıyorum, ikisinin de test sonucu pozitif. Apartmanda her evde test sonucu pozitif çıkan var. Amcamdan bütün apartmana yayıldı. Karantinamız devam ediyor. İhtiyaçlarımızı da belediye karşılıyor.


İlk koronavirüs teşhisi konan 35 yaşındaki Abdürrahim Aras ise,


Kendimi rahatsız hissedince, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gittim, karantina hastanesi olduğu için beni almadılar. Bunun üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim, burada soğuk algınlığına bağlı boğaz enfeksiyonumun olduğunu söyleyip ilaç yazıp eve gönderdiler. Bunun üzerine işime devam ettim ve verilen ilaçları kullanmaya başladım. Tabii bu sürede aile apartmanı olduğu için ailede herkes yanıma gelmişti. Hastaneye gitmeden yaklaşık dört gün sonra da iş yerinde merdivenleri çıkmaya başladığımda nefes darlığı hissetmeye başladım ve amirlerime virüs belirtilerinin olduğunu söyledim. Çalıştığım özel hastanede test yapıldı ve pozitif çıktığını öğrendik. Eve geldiğimde de kendimi tamamen izole ettim, odadan çıkmadım. Benimle yaşayan anne ve babamı alt kattaki kardeşimin evine gönderdim. Ancak izoleden önce hep yan yanaydık. Daha sonra ise apartmandaki ailemin test yapmasını istedim ve onların da test sonucu pozitif çıktı. İlk hastaneye gittiğimde bana test yapılmış olsaydı, belki de şu an bütün aileye yayılmayacaktı. Çünkü başta herkes benim soğuk algınlığım olduğunu biliyordu.


Bağcılar'daki söz konusu binaya giriş çıkışlar yasak ve polis ekipleri nöbet tutuyor. Bu apartmanda oturan vatandaşlar için Bağcılar Belediyesi erzak ve dezenfektan ürünleri bulunan koliler gönderdi.

Karantina, İstanbul, Bağcılar, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:51 

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