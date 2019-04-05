Geçmiş ve Gelecek Sokak Festivali'nde Buluşuyor

Sokak lezzetlerinden müziğe, sanattan spora, alışverişten modaya şehrin tüm renklerini misafirleriyle buluşturacak olan festival, dünün ve yarının rüzgarını estirecek. Deneyim alanları, tasarım ürünler ve takıların sergilendiği pazar yeri, ücretsiz atölyeler ve tüm gün süren canlı sahne performanslarıyla "lezzetli bir eğlence" deneyimi sunacak olan Sokak Festivali, dijital sanat-teknoloji deneyim alanlarıyla geçmiş ve geleceği buluşturacak.

Geçtiğimiz sene ilki gerçekleştirilen Sokak Festivali, bu yıl da sokak lezzetleri, canlı sahne ve dans performansları, deneyim alanları, atölyeler ve sınırsız eğlence ile misafirlerini buluşturmaya hazır. Nostalji ve geleceği bir arada yaşatacak olan festivalin sahne programında ünlü DJ'lerin hazırladığı remixleriyle birlikte Türkiye'de ilk defa yapılacak özel bir konserle; ilk yarı akustik, ikinci yarı elektronik performansıyla Selda Bağcan, nostaljik sesiyle Göksel, Anadolu müziğini saykodelik ve folk acid tarzıyla birleştiren multi-enstrümantalist Cem Yıldız ve 'Hayvanlar' albümüyle tanınan, alternatif şarkılarıyla Yasemin Mori de canlı performanslarıyla festivale renk katacak. Sanatçıların sahne performanslarına özel hazırlanan "Digital Art Technology" uygulamaları, eğlenceyi ikiye katlayacak.

Her türden müzikseverin beklentilerini karşılamaya hazır olan festivalde; akıp giden şarkılarıyla yükselen Ekin Beril, elektronik müziğin rüzgarıyla gerçekleştirecekleri "Pazar Öğle Sonrası Ruhu" Partisi ile Monality gibi isimlerin yanında 1920 ve 1930'ların Caz ve Blues esintilerini günümüze taşıyan "Uninvited Jazz Band" da sahne alacak. 80-90'ların esintilerini taşıyan "Korkarım Çok Eğleneceğiz" partisi ve sürpriz birçok performansın sergileneceği Sokak Festivali damaklarda "lezzetli bir eğlence" tadı bırakmaya hazır.

New York ve Miami'de özel sanat uygulamaları yapan Media Art Artist Sali Ferad küratörlüğünde, sahne performanslarına eşlik ederek görsel şölen yaşatacak "Digital Art Technology" ile nostalji ve teknolojiyi buluşturacak olan festivalde, dijital sanat-teknoloji deneyim alanları, Amerikalı misafir sanatçı Heidi Boisvert'in liderliğindeki "InogarArt Digital Art Technology & 3D Print Art Sergisi", "Doğa Yılmaz ile 3D Painting", disco deneyim alanı ve dijital yeni medya projeleri gibi temalara sahip olan etkinlikler de düzenlenecek. 'Destekliyoruz' amacı kapsamında festivalde, alandaki tüm yiyecekler gönüllü ekipler tarafından ayrıştırılarak, sokak hayvanlarına ulaştırılacak. Alanda yer alacak dernek kuruluşları ile ihtiyacı olan çocuklara destek verilecek.

27-28 Nisan'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek olan Sokak Festivali'nin biletleri Biletix'te yer alırken, katılmak için iki güne ayrı ayrı ya da kombine bilet alınabiliyor.