"Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif" sergisi izlenime sunuldu - Son Dakika
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"Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif" sergisi izlenime sunuldu

24.02.2022 15:54
"Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif" sergisi izlenime sunuldu

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), "Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), "Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, ANAMED 2012'den bu yana 22 farklı sergiye imza attı.

Merkez, "Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif" sergisiyle 10. yılını kutluyor.

Sergide, Bruno Vandermeulen ve Danny Veys'in geniş format analog fotoğraf makinesiyle siyah beyaz film üzerine oluşturduğu karelerin yanı sıra Ömer M. Koç Koleksiyonu'ndan 19. yüzyıl fotoğrafları ve albümleri yer alıyor.

Sagalassos Arkeolojik Araştırmaları Projesi Direktörü Jeroen Poblome metinleriyle tarihi çerçeveyi kurarken, Meşher Direktörü Bahattin Öztuncay da sanatçıların kullandığı deneysel çekim ve baskı teknikleriyle ilgili açıklamaları izleyicilerin dikkatine sunuyor.

Sergide, sanatçılar Vandermeulen ve Veys, bugün Isparta, Burdur ve Antalya'nın bir kısmını kapsayan tarihi Pisidya bölgesi ve çevresindeki "tarihi değiştirilmiş manzara" kavramına odaklanıyor.

Yapı Kredi Yayınları'ndan yayımlanan "Kaplumbağa Geldi Bir Gün Tek Başına" isimli fotoğraf kitabından yola çıkılarak hazırlanan sergideki eserler, ANAMED'in 2013'te gerçekleştirilen "Tarihi Hayallemek: Sagalassos Kazı Fotoğrafçılığının Arkeolojisi" projesindeki çalışmalar üzerine kuruluyor.

Küratörlüğünü ve grafik tasarımını Naz Uğurlu'nun üstlendiği sergide, kullanılan teknikler arasında albümin, tuz baskıları ve jelatin gümüş baskı gibi geleneksel metotların yanı sıra serigrafi, morötesi ve foto polimer baskıları bulunuyor.

Özgün ve el yapımı eserlerden oluşan seçki, 17 Ekim'e kadar İstiklal Caddesi'ndeki ANAMED Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

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Koç Üniversitesi, Sagalassos, Araştırma, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif' sergisi izlenime sunuldu - Son Dakika


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