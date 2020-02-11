"Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş' projesi - Son Dakika

"Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş" projesi

6 saat önce

Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yürütülen Back To The Rots, Back To The Future (Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş) isimli proje kapsamında Avrupa'dan gelen eğitimciler İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yürütülen Back To The Rots, Back To The Future (Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş) isimli proje kapsamında Avrupa'dan gelen eğitimciler İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Yunanistan, Romanya, İtalya, İspanya ile Hırvatistan'ın proje ortağı olduğu çalışma hakkında ziyarette bilgi veren Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni Nuh Göktekin, projeyle birlikte öğrencilerin sadece kendi kültürleri hakkında bilgi edinmekle kalmayıp diğer proje ortaklarının kültürleri hakkında da bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Göktekin, "Öğrencilerimizin gelecekte tercih edecekleri mesleklerinde kültürel farklılıkları göz önünde bulundurmaları sağlanacak. Böylece gençlerimiz kültürel alanlarla ilgili iş fırsatları yakalarken Avrupa'nın da yerel bölgelerinde kültürel ve tarihi mirasa dayalı olarak yenilikçi iş imkanları sunulacak." diye konuştu.

Projeler sayesinde eğitimcilerin ve öğrencilerin eğitim konusunda farklı bakış açışına sahip olurken ülkeler arasında kültürel bir etkileşim de yaşandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan şunları kaydetti:

"Karaman'da Avrupalı eğitimcileri ve öğrencileri misafir etme kültürü oluştu. Projelerdeki ortak noktamız eğitimin geliştirilmesidir. Bu bağlamda ülkeler kültürel bir miras oluşturuyor ve içselleştiriyoruz. Misafir gelen eğitimcilere ve öğrencilere bizim öğretmen ve öğrencilerimiz Karaman'ın kültürel miraslarını anlatacaktır. Bu mirasta bizleri ortak bir noktada buluşturacaktır. Bu projelerin devam etmesi dileğiyle misafirlerimize ve öğretmen ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Ziyaret çekilen fotoğraflarla son buldu.

Necip Fazıl Kısakürek, Karaman, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu: Artık hayata farklı bir yeren bakıyorum
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:44:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]