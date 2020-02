"Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş" projesi

Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yürütülen Back To The Rots, Back To The Future (Geçmişe Dönüş, Geleceğe Dönüş) isimli proje kapsamında Avrupa'dan gelen eğitimciler İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Yunanistan, Romanya, İtalya, İspanya ile Hırvatistan'ın proje ortağı olduğu çalışma hakkında ziyarette bilgi veren Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni Nuh Göktekin, projeyle birlikte öğrencilerin sadece kendi kültürleri hakkında bilgi edinmekle kalmayıp diğer proje ortaklarının kültürleri hakkında da bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Göktekin, "Öğrencilerimizin gelecekte tercih edecekleri mesleklerinde kültürel farklılıkları göz önünde bulundurmaları sağlanacak. Böylece gençlerimiz kültürel alanlarla ilgili iş fırsatları yakalarken Avrupa'nın da yerel bölgelerinde kültürel ve tarihi mirasa dayalı olarak yenilikçi iş imkanları sunulacak." diye konuştu.

Projeler sayesinde eğitimcilerin ve öğrencilerin eğitim konusunda farklı bakış açışına sahip olurken ülkeler arasında kültürel bir etkileşim de yaşandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan şunları kaydetti:

"Karaman'da Avrupalı eğitimcileri ve öğrencileri misafir etme kültürü oluştu. Projelerdeki ortak noktamız eğitimin geliştirilmesidir. Bu bağlamda ülkeler kültürel bir miras oluşturuyor ve içselleştiriyoruz. Misafir gelen eğitimcilere ve öğrencilere bizim öğretmen ve öğrencilerimiz Karaman'ın kültürel miraslarını anlatacaktır. Bu mirasta bizleri ortak bir noktada buluşturacaktır. Bu projelerin devam etmesi dileğiyle misafirlerimize ve öğretmen ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Ziyaret çekilen fotoğraflarla son buldu.