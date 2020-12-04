Geçmişe özlem ağır basınca antikacılığa gönül verdi - Son Dakika

Geçmişe özlem ağır basınca antikacılığa gönül verdi

04.12.2020 11:57
Geçmişe özlem ağır basınca antikacılığa gönül verdi, System.String[]

Kilis'te hobi olarak biriktirdiği eski eşyaları açtığı antikacı dükkanında meraklılarıyla buluşturan 45 yaşındaki Murat Üzümbalı, mesleğini severek yapıyor.

Kilis'te hobi olarak biriktirdiği eski eşyaları açtığı antikacı dükkanında meraklılarıyla buluşturan 45 yaşındaki Murat Üzümbalı, mesleğini severek yapıyor.

Kentte telefon tamirciliği yapan Üzümbalı, 17 yıl önce bir tutku olarak eski eşyaları biriktirmeye başladı. Zamanla kendisini antikacılıkta geliştirerek hobisini meslek haline getiren Üzümbalı, telefon tamirciliğini bırakarak zaman içerisinde topladığı yaklaşık 9 bin parçayı dükkanında sergiliyor.

Üzümbalı, geçmişten bugüne kullanılan eski tarım ve ev gereçleri, televizyon, radyo, fotoğraf makinesi, plak ve film kaseti gibi birçok eşyadan oluşan koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Murat Üzümbalı, AA muhabirine, telefon tamirciliği yaptığı yıllarda bir hevesle küçük çaplı olarak eski eşyaları toplamaya başladığını, sonrasında bunun aşka dönüştüğünü söyledi.

Dükkanında pek çok antikayı sergilediğini bu işin kendisine çok şey kattığını ifade eden Üzümbalı, "Biz bunun sevdalısıyız. Bu aşkı yaşamak için herkese bunu anlatmaya ve almaya çalıştık." dedi.

Antikacılığın kendisi için bir yaşam biçim olduğunu dile getiren Üzümbalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'te hem alıyoruz hem satıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin bütün illerinden müşterilerimiz vardı, alıp satıyorduk. Kovid-19 dolayısıyla şu an için bir şey yapamıyoruz. Yine biz bunun sevdalısıyız. Bundan başka bir iş yapmak istemem çünkü farklı insanlar görüyoruz, bizden büyük insanlarla tanışıyoruz. Bunlar nasıl yaşanmış, nasıl görülmüş? Hem biz kendimizi geliştiriyoruz hem bunlarla uğraşıyoruz. Uğraşmamızdaki sebep sevdadır."

Ziyaretçiler kısa bir tarih turu yapıyor

Antikacılık yaparak geçmişin izlerini yaşamaya çalıştığını belirten Üzümbalı, dükkanında 200 yıl kadar eskiye giden eşyaların bulunduğunu, dükkanını ziyaret eden kişilerin de bu eşyalar içerisinde küçük bir tarihi yolculuk yaptığını ifade etti.

Antikacılık mesleğini yaparak eski eşyaların sokaklara atılmasından kurtardığını anlatan Üzümbalı, şunları söyledi:

"Değerler satın alınmaz. Biz değerleri satın almadık, kullanalım diye uğraştık. İnsanlar örneğin bir mercimek değirmenini sokaklara atıyorlardı. İnsanlar bunu bilmiyorlardı, demircilere, hurdacılara veriyorlardı. Ben dükkanı açtıktan sonra insanlara 'Bana getirin alayım.' dedim. Demirin hurdası bir liraysa ben bu değerler kaybolmasın diye 5, 10, 20 lira verdim. Hurdacı bunların farkında olmadan hurdaya atıyordu, farkında değildi. Onları kazanmaya çalıştık. Sokaklara atılmasından kurtardık. İstiyorum ki Kilis'imizdeki öz geçmişimiz unutulmasın. Ben bunu başardığıma eminim."

Radyo, Tarım, Kilis, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Geçmişe özlem ağır basınca antikacılığa gönül verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,79'dan işlem görüyor Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü
Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek         
11:50
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım         
11:06
Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı         
11:01
CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak         
10:49
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Korona aşısıyla ilgili komplo teorileri çürütülüyor: Aşı yapımında cenin kullanıldığı ve 'aşı mikroçipi' iddiası doğru değil Korona aşısıyla ilgili komplo teorileri çürütülüyor: Aşı yapımında cenin kullanıldığı ve 'aşı mikroçipi' iddiası doğru değil         
16:08
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 12:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geçmişe özlem ağır basınca antikacılığa gönül verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei