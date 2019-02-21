Son Dakika Haberleri: Geçmişe Sahip Çıkan Geleceği Planlayan Belediyecilik

Geçmişe Sahip Çıkan Geleceği Planlayan Belediyecilik

13 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Kuşçular, Kozdere, Haydarlı, Çamköy ve Ketenova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçmişe Sahip Çıkan Geleceği Planlayan Belediyecilik, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Kuşçular, Kozdere, Haydarlı, Çamköy ve Ketenova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretlerine Kuşçular Mahallesi'nde başlayan Başkan Alıcık, geçmişe sahip çıkan ve geleceği planlayan üretken bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirterek, Sümer Bank'ı yaşatmak için fuar alanı ve müze çalışmalarına başladıklarını müjdeledi.

42 bin metrekare alanda kurulması planlanan Sümer Fuar Alanı ile uzun yaşam alanında markalaşan Nazilli'nin tanıtımı ve ekonomik kalkınmasının destekleneceğini belirten Alıcık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana oy için değil, halka hizmet Hakka hizmettir anlayışıyla çalıştık. 82 mahallemizin tümüne gittik, gördük ayırt etmeksizin hizmet ettik. Ustalık dönemimizde, üniversite ve sanayi şehri olması noktasında büyük gayret gösterdiğimiz Nazilimiz, planladığımız projelerle büyük atılımlar gerçekleştirecektir" diye konuştu.

Ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılayan Alıcık, "Vatandaşımızdan aldığımız güçle ve büyük bir heyecanla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Onların enerjileri bizlere güç veriyor. Herkese tek tek teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

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