Son Dakika Haberleri: Geçmişe takılı kalmam
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Geçmişe takılı kalmam

35 dakika önce

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, "Rol aldığınız 'Bir Aile Hikayesi' dizisinde sıklıkla geçmişe yolculuk yapılıyor.

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Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, "Rol aldığınız 'Bir Aile Hikayesi' dizisinde sıklıkla geçmişe yolculuk yapılıyor. Gerçek hayatta Songül Öden de geçmişi sık sık anımsar mı?" sorusuna "Eskiden daha çok geçmişi düşünürdüm, artık anda kalmaya çaba sarf ediyorum. Geçmişe takılı kalmak bazen büyük bir yük" yanıtını verdi. Öden, bir ilişkide sadakate önem verdiğinin de altını çizdi: "İki kişi arasında kesin, net çizgiler gerilim yaratabilir. Dansa eşlik etmek gibi aslında her türlü ilişki. İlişkide şeffaflık, sadakat ve güven olmazsa yükten başka bir şey değildir."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:31 
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