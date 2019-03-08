Geçmişe Yakışır Bir Gelecek İçin Projeler Hazır

Bergama Öğretmenevi'nde gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında kentin geleceğini şekillendirecek projeleri katılımcılarla paylaşan Dr. Yavuzyılmaz, kent merkezinden kırsala, tarımdan sanayiye kentin değerine değer katacak birçok projesini Bergamalılarla paylaştı.

"KADIN EMEĞİ EN DEĞERLİ EMEK"

Konuşmasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadılar Günü'nü kutlayarak başlayan Dr. Yavuzyılmaz, "Bergama 114 köyüyle Türkiye'nin en çok köyüne sahip ilçelerden birisi. Bu nedenle kırsalda kooperatifleşme en çok önemsediğimiz konulardan biri. Önceliğimiz kooperatiflerin, özellikle de kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişmesini desteklemek olacak. Kadınlarımızın emeği çok değerli. Kadınlarımızın emeğini değerli kılacak, onların ekonomiye ve sosyal yaşama katılımlarını artıracağız" dedi.

'SELİNOS' VE 'BERGAMA KENTPARK' IŞIK SAÇACAK

Unesco Dünya Mirası Bergama'nın tarihine en yakışacak projelerden biri olan 'Selinos Deresi Islah Projesi'ni ve kent merkezindeki Bergama Stadyumu'nu şehir dışına taşıyarak "Kentpark" projesi ile Bergama'ya vatandaşların rahat nefes alabilecekleri büyük bir rekreasyon alanını kente kazandıracaklarını belirten Dr. İdris Yavuzyılmaz, "2500 yıllık tarihiyle dünyada ilkleri gerçekleştiren çok özel bir kentte yaşıyoruz. Bu nedenle geçmişimize yakışır şekilde çalışacak ve Bergama Kale Mahallesi'nin kıyısından geçen Selinos Deresi'ni ıslah ederek Bergama'nın Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı'na yeni bir çekim noktası daha kazandıracağız. En büyük projelerimizden biri olan kent merkezindeki stadyumu şehir dışına taşıyacak, Kültür Merkezi ve Çamlıpark ile bütünlük içerisinde olacak, içerisinde ticaret ve sergi alanları, dinlenme alanları, konser ve etkinlik alanları bulunan "Kentpark" projemizi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaşama geçireceğiz" diye konuştu.

DAHA MODERN BİR KENT

Kentsel tasarım projeleri ile Bergama'nın çehresini değiştireceklerini ifade eden Yavuzyılmaz " Bergama'nın en önemli sorunlarından biri yollarımız. Önceliğimiz kent merkezindeki yolların bakım onarımını gerçekleştirerek, asfaltlama çalışmalarını bitirmek olacak. Kentimizin girişlerini tarihi kent kimliğine uygun olarak peyzaj düzenlemeleri ve ışıklandırmalar ile yeniden tasarlayacağız. Bergama'nın ikinci Ilıca'sı olacak "Sümerpark" projesi, kentin en güzel bakı noktalarından biri olan Tiyelti Mahallesi'ne kuracağımız "Tiyelti Teras Park", ve içerisinde çok amaçlı kullanım alanlarının bulunduğu "Belediye Nikâh Sarayı" ile Bergama'ya alternatif sosyal yaşam alanlarını kazandıracağız" açıklamasında bulundu.

"EMEĞİMİZ BÜYÜYECEK, YÜZÜMÜZ GÜLECEK"

Bölgenin en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna vurgu yapan Dr. İdris Yavuzyılmaz, " Kırsalda kalkınma seferberliği başlatarak köylerimizde göç ve nüfus kaybını önleyeceğiz. Açacağımız kurslar ile çiftçimize eğitimler verecek, modern tarım uygulamalarını kırsalda yaşama geçireceğiz. Kuracağımız 'Mobil Pazar' aracımız ile çiftçimizin ürünlerinin pazarlanmasını ve ürününün değerlenmesini sağlayacağız. Bergama zeytinini ve zeytinyağını markalaştıracak, Bergama pamuğunun coğrafi işaret almasını sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kuracağımız soğuk hava deposu, hal binası ve belediye kantarları ile çiftçimizin emeğini büyütecek yüzünü güldüreceğiz. Süt Birliği Kooperatifimizi geliştirerek pastörizasyon ve paketleme tesisi kuracak, 'Halk Süt' ve 'Halk Et' uygulamaları ile küçük ölçekli hayvancılık işletmelerini destekleyeceğiz" dedi.

'ÇOCUK KÖYÜ' İLE MUTLU ÇOCUKLAR

Bergama'da çocukların eğlenerek vakit geçirebilecekleri alanların kısıtlı olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, " Yaşama geçireceğimiz 'Çocuk Köyü' projesi ile içerisinde softplay alanların, birbirinden farklı oturma gruplarının ve ailelerin vakit geçirebilecekleri alanların bulunduğu kapalı alanı olan bir tesis kuracağız.Çalışan annelerin çocuklarının eğitimine destek ve aile bütçesini rahatlatmak amacıyla belediye kreşini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

ÖĞRENCİ KONUKEVİ İLE EĞİTİME DESTEK

Eğitim için kırsal mahallelerden merkeze gelen öğrencilerin en büyük sorunun konaklama olduğuna değinen Dr. Yavuzyılmaz, " İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik yapacağımız konukevi ile konaklama imkânı sağlayacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi ile işbirliği kurarak Bergama'ya fakülte kazandırmak ise önceliğimiz olacak. Sporda tüm branşları kapsayacak "Spor Akademisi" ile çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini iyi koşullarda geliştirdiği aktif bir akademi oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

Toplantının ardından meclis üyesi adaylarının tanıtımı gerçekleştirilerek ikinci seçim ofisinin açılışı yapıldı.