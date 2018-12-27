Son Dakika Haberleri: Geçmişe Yolculuk" Yaparak Yeni Yıla Girecekler

Geçmişe Yolculuk" Yaparak Yeni Yıla Girecekler

1 saat önce

Yılbaşı tatili için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelecek yerli ve yabancı turistler, yeni yıla "zamanda yolculuk" yaparak girecek.

Geçmişe Yolculuk
AHMET ÖZLER - Yılbaşı tatili için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelecek yerli ve yabancı turistler, yeni yıla "zamanda yolculuk" yaparak girecek.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede yeni yılı karşılayacaklar, adeta "zamanda yolculuk" yapacak.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ile otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

"Safranbolu misafirlerini ağırlamaya hazır"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun Türkiye'nin en gözde kültür turizmi mekanlarından birisi olduğunu söyledi.

Ürkmezer, tarihi ilçenin her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı tatili için yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer aldığını belirtti.

Günübirlikçilerle birlikte yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını aktaran Ürkmezer, "Safranbolu, yılbaşında yine yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacak. Tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşıyor. Safranbolu misafirlerini ağırlamaya hazır." diye konuştu.

Ürkmezer, yeni yıla hazırlık kapsamında ilgili kurumlarla çalışma yürüttükleri anlatarak, "İlgili kurumlar denetimlerini yapıyor. Safranbolu, sokakları, evleri, kültürü, vadileri, cam terası, Mencilis Mağarası ile turistleri ağırlamaya hazır." ifadelerini kullandı.

İlçede kar yağışının etkili olduğunu belirten Ürkmezer, "Doğa ve fotoğraf tutkunlarına da çok güzel görüntüler sunuyor Safranbolu. Misafirlerimizin, doğa ve kültürün, tarihle yaşantının nasıl iç içe geçtiğini, özellikle Osmanlı'nın, Türk kültürünün ve mirasının halen nasıl canlı olduğunu gelip Safranbolu'da görmelerini istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Yılbaşı, Safranbolu, Kültür Sanat
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