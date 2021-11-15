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Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor - Son Dakika

Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor

15.11.2021 11:33
Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor

Batman'ın Gerçüş ilçesinde yıllarca görev yapan Kaymakam Önal, 87 yıl önce hayatını kaybeden 1 yaşındaki kızı Sevil'i halkın tavsiyesi ile evinin karşısındaki tepeye defnetti. Sevil'in mezarına bakıp, her sabah pencereden dua eden Önal'ın hikayesini öğrenen, Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Işık ve öğrencileri, ilçeye gelerek Sevil Önal'a dua edip mezarına fidan dikti.

Gercüş ilçesinde, 1930'lu yıllarda kaymakam olarak görev yapan ve halk tarafından çok sevilen Fahrettin Önal'ın, 1935'te kızı dünyaya geldi. Sevil adı verilen bebek, 1 yaşında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Önal'ın çok üzüldüğünü gören ilçe halkının da tavsiyesi ile Sevil'in mezarı, evlerinin penceresinden görünen tepeye defnedildi.

Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor

Aynı zamanda senarist Safa Önal ile müzisyen ve televizyon programcısı Sezen Cumhur Önal'ın da kız kardeşi olan Sevil'in mezarına bakıp, her sabah pencereden dua eden ve Kur'an-ı Kerim okuyan Önal'ın hikayesini duyanlar da ilçeye gelip, mezarı ziyaret etmeye başladı. Önceki kaymakam Ünal Koç'un yaptırdığı mezarın hikayesini Safa Önal'dan duyan, Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Işık ve öğrencileri ise Gercüş Belediye Başkanı Gürbüz Günaydın ile mezar yerine gelerek fidan dikip, dua etti.

Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor

BELEDİYE DUVAR VE AĞAÇLANDIRMA YAPACAK

Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, "Bu mezarı bizden önceki kaymakam Ünal Koç yaptırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Duvarını ve ağaçlandırmasını da Gercüş Belediyesi olarak yapacağız. Buraya defnedilmesinin sebebi ise şu an arkamızda ve solumuzda bulunan minarenin hizasında Fahrettin Önal kaymakamın evi oradaymış. Pencereden kızının mezarını görmek için ve kızına sürekli dua etmek için bu tepeye mezarını yapmış. Bunu yapmamıza vesile olan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Işık ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor

"BURASI BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR YER"

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Işık da "Bölümümüzde hala kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak ders veren Sefa Önal'ın kız kardeşi Sevil Önal'ın mezarı başındayız. Burası bizim için çok anlamlı bir yer çünkü Safa Önal bölümümüz kurulduğundan beri bize destek veriyor. Hem dersleri ile hem öğrencilere moral ve motivasyon vererek destek oldu. Bir dersinde kız kardeşinin Gercüş ilçesinde yatmakta olduğunu söyledi. Bu hikayeden çok etkilendik ve gelip mezarı bulmaya karar verdik. Bu noktada belediye başkanı ile birlikte irtibata geçtik ve mezarın resimlerini bize attı. Biz de bu mezarı güzelleştirmeye karar verdik. Bu vesile ile Sefa Önal'a ufacık da olsa minnet borcumuzu ödeme noktasında da bizim için önemli bir şey" dedi.

Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor

"BU HİKAYE BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Sevil hikayesini de anlatan Doç. Dr. Işık, "Sevil, çok küçük yaşta ölüyor. Babası Gercüş Kaymakamı Fahrettin Önal bey ilçe halkı tarafından çok seviliyor. Kızı öldükten sonra çok üzüntülü. İstiyor ki kızı görebileceği bir yere defnedilsin. İlçe halkının tavsiyesi ile evinden görünen tepeye mezarını yapıyorlar. Anlatıldığı kadar da kaymakam bey ilçe içinde kalmış olan ve burayı gören evinin penceresinden tepeye bakar. Zaman zaman dua eder ve Kur'an-ı Kerim okurmuş. Bu hikaye bizi çok etkilemiştir. Bundan dolayı biz de buraya geldik ve birlikte olmak istedik. Hem kaymakamımıza hem de bizim buraya gelmemize yardımcı olan ve her zaman desteğini sunan rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özçöş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan da hem Safa hem de Sezen Cumhur hocaya selamlar gönderiyoruz" diye konuştu.

Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor

Artuklu Üniversitesi, Hisarcık, Mardin, dua, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor - Son Dakika


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