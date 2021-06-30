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'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı! - Son Dakika

'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!

30.06.2021 11:23
'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!, System.String[]

Mehmet Ali Erbil'le Seda Sayan'ın arasının bozulmasına neden olan paylaşımı yapan Tolga Yüce'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Mehmet Ali Erbil'le Seda Sayan'ın arasının bozulmasına neden olan paylaşımı yapan Tolga Yüce'den çarpıcı açıklamalar geldi. Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil kavgasının arasında kalan Yüce, "Seda Hanım'la ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil'le hiçbir dostluğu kalmaz" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında "Geçmişi kirli" polemiği gündemi uzun süre meşgul etmişti. İkilini orta yolu bulmasının ardından olayların başlangıcında ilk paylaşımı yapan Tolga Yüce'den tartışma yaratacak itiraf geldi.

Mehmet Ali Erbil tarafından kullanıldığını belirten Yüce, "Sizlerin de bildiği üzere son günlerde gündemde olan, 'Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor' şeklindeki paylaşımla alakalı gerçekleri sizlere açıklayacağım. Gündemi işgal etmesi sebebiyle güncel açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş bulunmaktayım. Üzerime atılan iftiraların asılsız ve hakkımdaki iddiaların gerçek dışı olduğu sizler tarafından da görülecektir." mesajını paylaştı.

'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!

SES KAYITLARINI AÇIKLARIM!"

Tartışma yaratan mesajı neden attığını da söyleyen Yüce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Mehmet Ali Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş, ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp, paylaştı ama ben bu yazının Seda Sayan ile alakalı olduğunu bilmiyordum.

Benim Seda Hanım ile tanışıklığım olmamıştır. Kendisi saygı, sevgi duyduğum önemli bir sanatçıdır. Her şeyden önce bir (Anne) Mehmet Ali Erbil'in Seda hanım ile ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil ile hiç bir dostluğu kalmaz. ve insanlar kınar.

Bizim aramızda geçen her diyalog delilli, ispatlıdır. Alakam olmayan bir konunun içine beni çekmiştir. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım..."

'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!

NE OLMUŞTU

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!

BENİ ARAYIP SORMADI

Erbil, Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı: Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar.

ALLAH ISLAH ETSİN

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.

'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!

İFTİRA DEĞİL YANLIŞ AÇIKLAMA

Daha önce Erbil'in, evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Seda Sayan, öfkeyle yanlış bir açıklama yaptığını söyledi:

"Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine ... İftira değil yanlış açıklama oldu"

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek bu notu düştü:

'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!

BENİM ALNIM AK!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddiaları karşısında bir açıklama yaptı:

Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği, tanıdığı...

Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim.

Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz.

Ama sizler de biliyorsunuz ki 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar.

Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı...

Siz de sormadınız mı 'madem böyle bir şey vardı niye sustun' diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.

'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!
'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Tolga Yüce, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Geçmişi kirli' tartışması yeniden alevlendi! Tolga Yüce: Bana o mesajı Mehmet Ali Erbil attırdı! - Son Dakika Magazin


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