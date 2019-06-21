Son Dakika Haberleri: Geçmişin dünyasında bir gün TEOS
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Geçmişin dünyasında bir gün TEOS

1 saat önce

Anadolu'nun dört bir yanı tarihin sırlarını bugüne fısıldayan antik kentlerle dolu... İşte bugün onlardan birini, bir zamanlar hem ticaretiyle hem de sanatıyla öne çıkan Teos'u geziyoruz.

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Anadolu'nun dört bir yanı tarihin sırlarını bugüne fısıldayan antik kentlerle dolu... İşte bugün onlardan birini, bir zamanlar hem ticaretiyle hem de sanatıyla öne çıkan Teos'u geziyoruz...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:03 
Ekonomi
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