Son Dakika Haberleri: "Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" sergisi
Son Dakika Kültür Sanat 'Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri' sergisi

"Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" sergisi

20 dakika önce

Koleksiyoner Oğuz Aydemir'in "Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" sergisi Mersin'de açıldı.

Koleksiyoner Oğuz Aydemir'in "Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" sergisi Mersin'de açıldı.

Deniz Müzesi'ndeki sergide, başta Osmanlı Devleti olmak üzere Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi 25 ülkenin tarihsel olaylarının işlendiği 50 mendil, özel çerçeveleriyle yer aldı.

Çanakkale ve dünya savaşları, İngiltere Kraliçesi'nin taç takma töreni, imparatorların ve dünya liderlerinin mesajları gibi birçok tarihsel olayın yer aldığı mendiller, sergiyi gezenlerden ilgi gördü.

Oğuz Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin çok özel mendilleri barındırdığını belirterek, koleksiyonun ilk mendilini 1975 yılında satın aldığını söyledi.

Koleksiyonunda 200 mendil olduğunu, bunların daha iyi korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Sadberk Hanım Müzesi'ne bağışlandığını aktaran Aydemir, "Bu koleksiyon, dünyada ve Türkiye'de tek. Bunlar imparatorlukların eseri. İngilizlerle başlamış, Amerika'ya taşınmış, oradan Avrupa'ya geçmiş. Buradaki mendiller 100, 150 yaşında." ifadesini kullandı.

Mersin Deniz Ticaret Odasının katkılarıyla düzenlenen sergi, gün boyunca açık olacak.

Osmanlı Devleti, Oğuz Aydemir, Fransa, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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