Geçmişin Tedavi Yöntemi Bugüne Aktarılıyor

Çankırı
'da, şifahanelerde kullanılan yöntemleri günümüzde yaşatmak amacıyla hastalara müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından başlatılan "Geçmişten günümüze şifa nağmeleri" projesi kapsamında, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezindeki hastalara yönelik müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.
Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği Müzik Grubunca merkezin toplantı salonunda yapılan etkinlikte hastalara ney, ud ve keman eşliğinde Türk Sanat Müziği dinletisi sunuldu.
Okulun müdürü Ali Demir
, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında daha önce farklı hastanelerde de müzik dinletisi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Geçmişte kullanılmış tedavi yöntemlerine dikkat çekmek ve şifahanelerde kullanılan tedavi yöntemlerini bugüne aktarmak istediklerini dile getiren Demir, "Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki tarihi şifahanelere geziler düzenledik. Okulumuzda da bir şifahane modeli oluşturuyoruz. İçerisinde tuz odası da bulunan, Çankırı'mıza özgü bir şifahane yapıyoruz." diye konuştu.
Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk
, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Keskin
ile hastalar ve öğrenciler katıldı.