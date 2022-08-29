Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı

29.08.2022 09:23
Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan ve dünyanın ilk kehanet merkezi olarak bilinen Apollon Tapınağı, 2 bin 600 yıldır ayakta dururken, görkemli yapısıyla ziyaretçilerini selamlıyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan ve dünyanın ilk kehanet merkezi olarak bilinen Apollon Tapınağı, 2 bin 600 yıldır ayakta dururken, görkemli yapısıyla ziyaretçilerini selamlıyor.

23 antik kent ve ören yeri ile ülkenin en zengin arkeolojik değere sahip illerinden olan Aydın'da yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın'ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atmaya devam ederken 2 bin 600 yıldır ayakta duran Apollon Tapınağı ise hem hikayesi hem de görkemli yapısı ile ziyaretçilerini selamlıyor. Günümüze kadar korunarak gelen Apollon Tapınağı, her yıl binlerce yerli yabancı turiste kapılarını açarken, Aydın'ın tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.

"KUTSAL SUYUN YERİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Efes'teki Artemis Tapınağı ve Sisam Adası'ndaki Heraion Tapınağı'ndan sonra dünyanın en büyük üçüncü tapınağı olma özelliğine de sahip olan Apollon Tapınağı, antik bir kehanet merkezi olarak da biliniyor. Milattan Önce (M.Ö.) 8. yüzyılda İyonyalılar tarafından inşa edilen tapınağın, Yunan mitolojisindeki Tanrı Kral Zeus'un oğlu Apollon'a adandığı düşünülüyor.

Antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından Didyma Apollon Tapınağı, 1906-1913 yılları arasında tamamen gün ışığına çıkarılmasının ardından kısmen ayağa kaldırılarak ziyarete açılırken, tapınağın kehanet merkezi olarak değerlendirilmesi merkezi avlu içinde bulunan ve yeri tespit edilemeyen kutsal su kaynağı ile naiskos adındaki küçük bir tapınağın bulunmasına dayandırılıyor.

"TAPINAĞIN KORUYUCUSU MEDUSA"

Doğal güzelliğinin yanı sıra hikayesiyle de dikkatleri üzerine çeken Apollon Tapınağı'nın ise Yunan mitolojisinde yılan saçları olan, korkunç yüzlü ve kendisine bakanları taşa çeviren Medusa tarafından korunduğuna inanılmaktadır.

(Uğur Eser - İHA)

YORUMLAR
500
Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı Batmanlı mantar üreticisi devlet desteğiyle tesisine güneş enerjisi sistemi kuracak Batmanlı mantar üreticisi devlet desteğiyle tesisine güneş enerjisi sistemi kuracak Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi
Kaynak: İHA

Apollon Tapınağı, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement