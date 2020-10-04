Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor - Son Dakika

Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde, kimyasal madde kullanılmadan üretilen karnavas bezi, hem coğrafi işaret çalışması hem de açılan kursla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde, kimyasal madde kullanılmadan üretilen karnavas bezi, hem coğrafi işaret çalışması hem de açılan kursla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Tarih, sanat ve kültürel birikimiyle Türkiye'nin öne çıkan kentleri arasında yer alan Erzurum, el sanatları zenginliğiyle dikkati çekiyor.

Olur ilçesinde asırlardır dokuma tezgahlarında çok ince iplerle dokunan karnavas, geçmişte sadece kadınlarca örtünme amacıyla kullanılırken şimdi ise yaşamın birçok alanında yer alıyor.

Şal, perde, mutfak takımı, kanepe takımı, nevresim, kırlentler, masa örtüsü, seccade, kol çantası, heybe, minder gibi ürünlerde kullanılan karnavas bezi, Olur Halk Eğitim Merkezinde kadın kursiyerlerce dokunarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Kızların yapımını bilmeden gelin olamadığı ilçede karnavas bezinin coğrafi işaretinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

"Karnavas bezini öne çıkarmak istiyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olur ilçesinde karnavas bezi üretim atölyesinin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliği, Olur Kaymakamlığı ve Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle ortaya çıktığını söyledi.

İlçenin hem gastronomi hem de kültürel değerleriyle öne çıktığını ifade eden Almaz, karnavas bezinin de yaşatılması için yoğun gayret gösterildiğini belirtti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurstaki kadın kursiyerlerin bu bezi dokuyarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine pazarladığın aktaran Almaz, "Karnavas bezini öne çıkarmak istiyoruz. Bir taraftan da bu bezin coğrafi işaretinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunduk." dedi.

Bezin dokumasında ve ipliğindeki farklılığa dikkati çeken Almaz, şöyle devam etti:

"Bezin ince ve şeffaf bir dokuma şekli var. Çok hijyenik, tamamen doğal. Hiçbir kimyasal madde katılmaksızın elde edilen ürünlerden dokunur. Çok ince ve güzel bir dokuma şekli var. Ehramdan biraz daha incedir. Erzurum'da ehram coğrafi işareti alınmış bir üründür. Ehram sadece örtünme alanında kullanılır. Ancak bu karnavas bezimiz evdeki her türlü tekstil ürününde, havludan peçeteye kadar kullanılabilir. Çünkü yumuşak ve doğal bir üründür."

"Karnavas yapamayan kızlar gelin gitmezdi"

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Sündüz Pala ise 12 yaşından beri karnavas yaptığını anlattı.

Bu el sanatını annesinden öğrendiğini aktaran Pala, "Belgem yok çünkü belgemi annem verdi. Halen bu işi yapmaya devam ediyorum. Eskiden karnavas yapılmadan gelinlere çeyiz gitmezdi. Karnavas yapamayan kızlar da gelin gitmezdi. Başörtüsüne işlenirdi. Örtülmeden de komşuya gidilmezdi. Şimdi her çeşidini yapabiliyoruz." dedi.

Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor
Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor
Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor
Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi         
17:36
ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü         
16:56
Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu         
15:47
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:56:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei