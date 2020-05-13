Geçmişte kuyruğa girilen meyan şerbetine bu yıl ilgi yok - Son Dakika

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Geçmişte kuyruğa girilen meyan şerbetine bu yıl ilgi yok
24 dakika önce
GAZİANTEP'te ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan ve önceki yıllarda almak isteyenlerin kuyruğa girdiği meyan şerbetine bu yıl, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyulması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ilgi azaldı.
GAZİANTEP'te ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan ve önceki yıllarda almak isteyenlerin kuyruğa girdiği meyan şerbetine bu yıl, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyulması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ilgi azaldı.
Kentte oruç tutan ve iftarını birçok hastalığa iyi geldiği ve özellikle hazmı kolaylaştırdığına inanılan meyan şerbeti içerek açmak isteyen vatandaşlar, önceki yıllarda tarihi Antep Kalesi çevresindeki satıcılar önünde uzun kuyruk oluşturuyordu. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ve vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrıları birçok üründe olduğu gibi meyan şerbeti satışlarını da düşürdü.Meyanın birçok sağlık sorununa faydasının olduğunu ancak bu yıl salgın nedeniyle satışların azaldığını ifade eden şerbet satıcısı Halil Gezer, meyan şerbetinin ramazanda ilk kez sofralarda yeterince yer almadığını söyledi. Geçen yıl oranla satışlarda yüzde 50 fark olduğunu anlatan Gezer, "Ramazan ayında içilen meyan vücuttaki harareti alır ve susuzluğu önler. Bu yıl insanlar zaten sürekli evde zaman geçiriyor. Koronavirüs başta olmak üzere havaların da bu yıl serin olması işlerimize olumsuz yansıdı" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:36 Kaynak: DHA
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