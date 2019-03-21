Son Dakika Haberleri: Geçmişte Yaptıklarımız Şimdi Yapacaklarımızın Teminatıdır"

Geçmişte Yaptıklarımız Şimdi Yapacaklarımızın Teminatıdır"

10 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür tecrübemiz var. Her türlü hizmeti yaparız. Çalışır, gayret ederiz. Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır.

Geçmişte Yaptıklarımız Şimdi Yapacaklarımızın Teminatıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür tecrübemiz var. Her türlü hizmeti yaparız. Çalışır, gayret ederiz. Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşan Özhaseki, şehirleri geliştirmenin belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Özhaseki, Ankara'yı ve Polatlı'yı gelecek 5 yılda çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını ifade ederek, "Çok şükür tecrübemiz var. Her türlü hizmeti yaparız. Çalışır, gayret ederiz. Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır." şeklinde konuştu.

Daha sonra, Polatlı Şehit Ailelerine Hizmet Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Polatlı Temsilciliğini ziyaret eden Özhaseki, gazileri Çanakkale'ye götürme sözü verdi.

Etkinliğe, AK Parti Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:54 Kaynak: AA

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