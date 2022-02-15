Geçmişten bugüne kullanılan sağlık teçhizatlarını Sakarya'daki müzede öğreniyorlar - Son Dakika

Sakarya'da lise bünyesinde kurulan 75. Yıl Cumhuriyet Sağlık Müzesi, öğrencilere geçmişten bugüne hastanelerde kullanılan teçhizatları yakından tanıma ve öğrenme fırsatı sunuyor.

Öğrencilerin sağlık alanını daha iyi tanımaları, tıbbi araç ve gereçlerin ne amaçla kullanıldığını öğrenmeleri ve müze kültürünün aşılanması amacıyla Adapazarı ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Sağlık Müzesi açıldı.

Enjeksiyondan ameliyat malzemelerine, eski ilaçlardan sargı bezlerine, mikroskoptan birçok makineye kadar onlarca ürünün sergilendiği müzede, tıp alanına önemli katkılar sunan bilim insanlarının tanıtımı da yapılıyor.

Müze hakkında AA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Selami Aksağ, öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan müzenin yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Sergilenen eşyalar arasında eskiden kullanılan cihazların, mikroskopların, iskeletlerin ve sarf malzemelerin yer aldığını aktaran Aksağ, Sakarya'daki tüm okulları müzeyi görmeye davet etti.

"Merak ve araştırma duygularını artırmak istiyoruz"

Öğretmen Ayfer Titrek de "Sağlık Müzemizin amacı hem müze kültürünü yeni nesle ve öğrencilerimize aşılamak, onların merak ve araştırma duygularını artırmak hem de geçmişten günümüze sağlık alanıyla ilgili nasıl gelişmeler olmuş, bunların karşılaştırmalarını yapabilmelerini sağlamak." dedi.

9. sınıf öğrencisi Arzu Kaplan ise eskiden kullanılan tıbbi cihazları gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Eskiden imkanların daha zor olduğunu, teknolojiyle bunun geliştiğini anlatan Kaplan, "Kitaplar beni çok şaşırttı, görünüşleri, içindeki bilgiler gerçekten çok iyi, şaşırtıcı bilgiler var. Eskiden şırıngalar suda kaynatılıyormuş, onları gördük, şu anda öyle kaynatma işleri yok. Eskiden doktorlar ve çalışanlar zor koşullar altında çalışmış. Şu anda teknolojinin gelişmesiyle çok daha iyi çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.