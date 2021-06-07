Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikâyeleri-2 Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu. - Son Dakika

Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın geçmişte yaşananlara ilgi duymalarını sağlayarak ülkemiz ile bağlarını güçlendirmek, milli tarih bilinci oluşumuna katkı sağlamak, Türkçe ve Türk Kültürünü tanıtmak ve yaymak, aynı zamanda çocuklarımız ile aile büyüklerinin iletişimini arttırarak, onlara değerli olduklarını hissettirmek amacıyla "Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri-2" Yarışması düzenlenmiştir.

7-11 ve 12-17 yaş arası olmak üzere iki kategori halinde düzenlediğimiz yarışmaya yurt dışından yoğun katılım olmuştur. Bu süreçte katılım sağlayan tüm eser sahibi çocuklarımızı tebrik eder, ailelerine, öğretmenlerine, hikaye yazım aşamasında destek aldıkları aile büyüklerine teşekkürlerimizi sunarız.

Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri-2 Yarışması Sonuçları:

7-11 Yaş Aralığı:

1'inci Fatma Zehra BİLGİN (Fransa)

2'nci Eylül Belgin APTİL (Almanya)

3'üncü Zeynep HACIMACUN (Kosova)

12-17 Yaş Aralığı:

1'inci Azra BAYRAK(Fransa)

2'nci Betül Elif TEMUR (Fransa)

3'üncü Elanur ASLANBAY(Fransa)

Gyunel MAMEDOVA(Kazakistan) "Genel Müdürlük Özel Ödülüne" layık görülmüştür.