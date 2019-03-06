Son Dakika Haberleri: Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum" Konferansı

Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum" Konferansı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, kadın ve erkek arasındaki adaleti tartanın, adalet terazilerinin en hassaslarından biri olduğunu belirterek, "Cinslerden birine ayrıcalık tanınıp, hakkı çok abartılıp, diğerinin sorumlulukları fazla gelirse yani o terazide bir dengesizlik...

Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, kadın ve erkek arasındaki adaleti tartanın, adalet terazilerinin en hassaslarından biri olduğunu belirterek, "Cinslerden birine ayrıcalık tanınıp, hakkı çok abartılıp, diğerinin sorumlulukları fazla gelirse yani o terazide bir dengesizlik olursa mutsuzluğu getirir." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum" konferansı, ney dinletisi ve Kuran tilavetiyle başladı.

Huriye Martı, burada yaptığı konuşmada, kadın ve erkek arasında sağlanacak adaletin mutluluğu da beraberinde getireceğini söyledi.

Adalet denilince akla adliye saraylarının geldiğini ancak adaletin öncelikle toplumun temeli olan ailede sağlanması gerektiğini belirten Martı, "Adalet terazilerinin belki de en hassası kadın ve erkek arasındaki adalettir." ifadesini kullandı.

Terazinin iki tarafının da dengede olmasının önemini vurgulayan Martı, "Her ne zamanki cinslerden birine ayrıcalık tanınıp birinin hakkı çok abartılıp, diğerinin sorumlulukları fazla gelirse yani o terazide bir dengesizlik olursa o adaletsizlik mutsuzluğu getirir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Huriye Martı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çığlıklarını Komşuları Duydu! Evinde Bıçaklanan Kadın Ölü Bulundu Çocuğa İstismarda Bulunan Afgan Çobanı, Unuttuğu Flaş Bellek Yakalattı

Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]