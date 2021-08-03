Geçmişten geleceğe tiyatro - Son Dakika

Torbalı Belediyesi 'Tiyatro Festivali' düzenliyor

4 gün sürecek olan Metropolis Tiyatro Festivali 19-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 'İnadına Tiyatro' sloganıyla ilçe vatandaşlarına unutulmaz günler yaşatacak olan Torbalı Belediyesi, çocukları da unutmadı. Gündüzleri de Belediye Kültür Merkezi'nde çocuk tiyatroları sahnelenecek. Çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösterilerinin de sahneleneceği festival boyunca, usta tiyatrocuların katılımıyla söyleşiler de gerçekleşecek.

FARKLI ŞEHİRLERDEN USTA EKİPLER

Türkiye'nin dört bir yanından usta ekiplerce hazırlanan oyunların sergileneceği bu festival, tiyatro ekiplerinin kostümlerle renklendireceği, usta sanatçıların da katılacağı kortejle başlayacak. İlk oyun binlerce yıl önce oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kenti'nin Amfi Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Torbalı Belediyesi festivalle ilgili çalışmalarını sürdürürken, sahnelenecek oyunlar ve söyleşilere katılacak olan isimler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak daha önce düşündüğümüz ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız Tiyatro Festivali için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Binlerce yıl önce tiyatroların oynandığı topraklarda, tekrar tiyatro oyunlarının sahnelenecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Kişisel performansların da olacağı bu festivale tüm İzmir'i davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.