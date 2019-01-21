Geçmişten Günümüze Adalet" Konulu Konferans Verildi

Kahramanmaraş
Adliyesinde "Geçmişten Günümüze Adalet" konulu konferans düzenlendi.
Kahramanmaraş Adliyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyenin, Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun
Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, "Geçmişten Günümüze Adalet" konulu konuşma yaptı.
Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Şeker
, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Muhammet Burak Gül, İdare Mahkemesi Başkanı Emin Öztürk
, Vergi Mahkemesi Başkanı Gökhan Balaban
, Eğitim Merkezi Başkanı Bülent Delibalta, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.
Konferans sonunda katılımından dolayı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz'a, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, teşekkür konuşmasının ardından hediye verdi.