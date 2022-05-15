Geçmişten günümüze iPhone fiyatları! - Son Dakika

Akıllı telefon sektöründeki fiyatlar son dönemde patlak veren pandemi, çip krizi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru gibi sorunlar nedeniyle tavan yaptı. Apple'ın 2007'den bu yana piyasaya sürdüğü iPhone serisi de bu durumdan doğrudan etkilendi. Biz de bu videomuzda şirketin bugüne dek satışa çıkardığı tüm modellerin fiyatlarını değerlendirdik. İşte dünden bugüne iPhone fiyatları…

İlk iPhone 2007 yılında tanıtılmıştı ve ardından hızlı bir şekilde akıllı telefon piyasasına yön veren, yeni bir çağı başlatan model olmayı başarmıştı. Hazırladığımız videoda 2007 yılından günümüze iPhone modellerinin hem ABD çıkış hem de ülkemizde satışa çıktığı fiyatları hatırlayarak, fiyatların nereden nerelere geldiğine bakacağız. Ayrıca 2007 yılından günümüze, amiral gemisi akıllı telefon fiyatlarındaki değişimi de görüyoruz. Şimdi biraz geçmişe gidelim ve iPhone modelleri 2007 yılından bugüne hem hangi aşamalardan geçmiş, hem de fiyatları nerelerden nerelere gelmiş gelin ona göz atalım.

Geçmişten günümüze iPhone fiyatları nasıl değişmiş?

ShiftDelete.Net olarak farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda dünden bugüne piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinin fiyatlarını inceledik. Dilerseniz sözü fazla uzatmayalım ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım.

Geçmişten günümüze tüm iPhone modellerinin fiyatları!

2007 yılında Apple lansman tarihini açıkladığında, hiç kimse olacakları tahmin edememişti. 29 Haziran günü etkinlik vakti geldiğinde, pek çok kişi yeni bir iPod tanıtılacağı düşüncesiyle gitmişti. Ancak yakın tarihte yaşanan en büyük teknolojik devrimlerden birine tanıklık edeceklerinden habersizlerdi. Ardından Steve Jobs sahneye geldi…

Geçmişte ürettikleri cihazlar hakkında yaptığı kısa bir konuşmanın ardından söze başladı. Büyük ve dokunmatik ekrana sahip bir iPod yaptıklarını söyledi. Herkes alkışlamaya başlamışken, bir de devrimsel bir cep telefonu yaptık dedi.

Artık alkış sesleri Jobs'un sesini bastırmaya başlamıştı ki üçüncü olarak hiç görülmemiş bir internet erişim cihazını da tanıtacağını söyledi. Sonrasında sessizlik başladı ve insanlar büyük bir merakla sahneye odaklanıp beklemeye başladılar.

Jobs daha fazla dayanamadı ve bugün 3 farklı cihaz tanıtmıyoruz diyerek cebinden çıkarttığı ilk nesil iPhone'u insanlara gösterdi. O günden sonra akıllı telefon piyasasında durmak bilmeyen bir rekabet başladı. Apple ise bugün, 3 trilyon dolarlık bir şirket haline geldi.

iPhone (2007)

İlk jenerasyon iPhone'un en büyük özelliği, Apple'ın çok sevilen müzik çaları iPod ile telefon kavramını birleştiriyor oluşuydu. Bu cihazı kullanmak oldukça kolaydı, çünkü döneminin en büyük dokunmatik ekranına sahipti.

Farklı üreticilerin çıkarttığı sözde akıllı telefonlar, belli bir ölçüde internete girmemize olanak sağlıyorlardı. Ancak bu cihaz için cep telefonlarından internete girme devrini başlatan model olarak söz ediliyor. Çünkü o dönem başka hangi telefon Google Haritalar'a girmeye imkan sağlıyordu?

Apple'ın ilk akıllı telefonu olan iPhone'un 4 GB'lık modeli için açıklanan lansman fiyatı 499 dolar, 8 GB hafızalı modeli içinse 599 dolar olmuş ve tüm dünyada tam 1.3 milyon adet satılmıştır.

iPhone 3G (2008)

3G entegrasyonu ile birlikte bu cihazlar artık Edge bağlantı hızının ötesine geçebiliyorlardı. Üstelik bağlantı yetenekleri o kadar gelişmişti ki, ilk iPhone'da olmayan bulut tabanlı yedekleme hizmeti, dahili GPS navigasyon sistemi ve App Store'dan 500'e yakın 3. parti uygulama erişimi bir çok özelliğe sahip olduğu için, ilk iPhone'un yaşattığı satış başarısını 10'a katladı.

Apple, iPhone 3G modelinin lansman satış fiyatını 8GB'lık modeli için 599 dolar olarak açıkladı. Ayrıca tüm dünyada 11.3 milyon adet satmayı başardı. Bu cihaz aynı zamanda Türkiye'de 1200 TL satış fiyatı ile piyasaya çıkan ve resmi olarak satılan ilk iPhone modeli oldu.

iPhone 3GS (2009)

Bu cihaz için, 3G'nin sahip olduğu her şeyi geliştirilmiş olarak getiren bir ara model diyebiliriz. Apple 3GS modelinde kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkilemeyi planlıyordu. Cihazı kullanmayı daha kolay hale getiren bazı kopyala, kes ve yapıştır gibi metin özellikleri ilk kez bu modelde karşımıza çıktı. Ayrıca MMS içerisinde ses kaydı gönderme ve sesli komut gibi özellikleri de beraberinde getirdi.

iPhone 3GS modelinin lansman satış fiyatı8GB'lık modeli için 599 dolar olarak açıklandı ve tüm dünyada 20.7 milyon adete yakın satmayı başararak selefini geride bıraktı. Türkiye'de 1535 TL satış fiyatıyla piyasaya sürüldü.

iPhone 4 (2010)

Apple 2010 yılında, iPhone 4 modeliyle akıllı telefon piyasasını bir kez daha sallamayı başardı. Bu cihazda da tıpkı iPhone 3GS modelinde olduğu gibi kullanıcı deneyimi için bir takım iyileştirmeler mevcuttu. Örneğin ana menüde klasör düzenleme veya arka planda çoklu görev gibi özellikler ilk kez bu cihazda sunuldu.

Fakat asıl dikkat çeken yenilik ise, eklenen yeni ön kamerası sayesinde Facetime uygulaması ile birlikte tekli veya gurup olarak görüntülü konuşma yapmanıza olanak sağlamasıydı. Arka kamerası sayesinde de otomatik özelliğiyle birlikte HD videolar kayıt edebiliyordu.

Apple, iPhone 4 modelinin lansman satış fiyatını 8GB'lık modeli için 599 dolar olarak açıkladı. Türkiye'de ise 1600 TL fiyat etiketiyle pazara sunuldu. Ayrıca tüm dünyada 39.9 milyon adet satıldı. Dolayısıyla seleflerinin gösterdiği satış sayılarındaki artış devam etti.

iPhone 4S (2011)

iPhone 4S, pek çok kullanıcı tarafından o güne kadar çıkan en iyi telefon olarak kabul ediliyor. Önceki modellerde yaşanan tüm problemler bu cihazda çözülmüş ve hatta geliştirilmiş bir halde kullanıcılara sunuldu.

Sanal asistan deneyimini Siri ile birlikte ilk kez yaşadığımız cihaz, bizlere iPhone'lar arası ücretsiz mesajlaşma ve telefon şarjdayken Wifi üzerinden iTunes'a otomatik eşzamanlama yapabilme gibi farklı özellikler de sunuyordu.

Apple, iPhone 4S modelinin lansman satış fiyatını 8GB'lık modeli için 649 dolar olarak açıkladı. Türkiye'de ise 2 bin TL fiyat etiketiyle pazara sunuldu. Ayrıca tüm dünyada 72.3 milyon adet satıldı.

iPhone 5 (2012)

Apple iPhone 4 serisinden sonra beğenilen tasarımı çok da fazla değiştirmeden ekranı büyütmeye karar verdi. Cihaz yeni işlemcisi sayesinde hem günlük kullanımda hem de veri aktarım konusunda oldukça yol kat etmeyi başardı.

Google Haritalar'ın yerini Apple Haritalar aldı. Ayrıca Facetime'da Wi-Fi'a ek olarak 3G ve 4G görüşme desteğigeldi. Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Apple Pay'in ilk adımları da bu yeni modelde atıldı.

iPhone 5'in lansman satış fiyatı 16GB'lık modeli için 649 dolar, Türkiye satış fiyatı ise 2 bin 150 TL olarak açıklandı. Tüm dünyada ise 125 milyon adet satıldı.

iPhone 5S ve 5C (2013)

Apple bu yeni modeliyle birlikte hayatımıza hala kullanmakta olduğumuz pek çok yeni teknolojiyi soktu. Bunların arasında en çok bilineni muhtemelen Parmak İzi Sensörü olacaktır. Ardından AirDrop özelliği geliyor.

Kontrol merkezi adını verdiği kısayollar aracılığıyla telefonu kullanmak oldukça kolay bir hal alırken FaceTime'a da 3G ve 4G üzerinden sesli konuşma özellikleri kazandırıldı. Ayrıca Tim Cook, bu cihaza ek olarak süpriz bir tanıtım daha yaptı ve iPhone 5C'yi tanıttı.

iPhone 5S'in lansman satış fiyatı 16GB'lık modeli için 649 dolar, Türkiye satış fiyatı ise 2 bin 149TL olarak açıklandı. iPhone 5C'nin 16GB'lık modeli ise 549 dolarlık bir satış etiketi ile tanıtıldı. Türkiye'de ise 1799 TL'lik etiketle pazara sunuldu. Ayrıca bu modellerden, tüm dünyada 150.2 milyon adet satıldı.

iPhone 6 ve 6 Plus (2014)

Günümüz teknolojisine en yakın cihazlardan biri olan iPhone 6 ve 6 Plus modelleri, şuan aktif olarak kullanılan pek çok teknolojinin ilk kez kullanıldığı modeldir. Bu özelliklere örnek olarak Apple Pay ile parmak izi sayesinde temassız ödeme, akıllı saat ve bilekliklerde kullandığımız takip uygulamalarının temeli olan Sağlık uygulaması ve telefon üzerinden iClouda direkt erişim ve Aile Paylaşım özelliklerinin tümü ilk kez bu telefon ile karşımıza çıktı.

iPhone 6 modelinin lansman satış fiyatı 16GB'lık model için 649 dolar olurken 6 Plus'ın 16GB'lık modeli 749 dolardan satışa çıktı. Bu modeller ülkemizde 2 bin 349 TL ve 2 bin 649 TL'lik fiyatlardan satışa çıktı. Tüm dünyada ise 196.1 milyon adet satışa ulaştı.

iPhone 6S ve 6S Plus (2015)

iPhone 6S modeli tıpkı 4S modelinde olduğu gibi önceki modellerde tespit edilen hatalar veya gerekli iyileştirmelerin yapıldığı bir cihaz oldu. Hatta kullanıcı deneyimini artırabilmek için Apple Haritalar, iMessage, Home, gibi uygulamalara getirilen yeni özellikler ile birlikte geliştirildi.





Kısa yol seçeneklerini de arttıran Apple, Geliştirilmiş Kilit Ekranı'nı da bu modeli ile birlikte tanıttı. Bu sayede ekran kilitliyken bildirimlere yanıt verme, kameraya hızlı erişim gibi pek çok özellikle birlikte kullanıcı deneyimi olumlu yönde ilerletildi.

iPhone 6S modelinin lansman satış fiyatı 16GB'lık model için 649 dolar olurken 6S Plus'ın 16GB'lık modeli 749 dolardan satışa çıktı. Bu modeller ülkemizde 3 bin 99 TL ve 3 bin 499 TL'lik fiyatlardan satışa çıktı. Tüm dünyada ise 232.2 milyon adet satışa ulaştı.

iPhone SE (2016)

Apple uzun zamandır bu boyutlarda bir telefon üretmediği için iPhone 5 ve 5S seven kullanıcılarını düşünerek SE modelini satışa sundu. Bu cihaz 6S modelinin neredeyse tüm özelliklerini 5S'in kasasına sığdırmayı başardığı için kullanıcıları tarafından oldukça büyük beğeni topladı.

iPhone 7 ailesinden aylar önce tanıtılan bu cihazın satış fiyatı 16GB'lık model için 399 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde ise 1999 TL den satışa sunuldu. Ayrıca tüm dünyada 60 milyon adetin üzerinde satmayı başardı.

iPhone 7 ve 7 Plus (2016)

iPhone 7 serisi pek çok kullanıcı için 5S modelinden sonra en optimum cihaz olarak kabul ediliyor. Cihazda bulunan güçlü işlemci performans konusunda rakiplerine o kadar fark atıyordu ki pek çok kullanıcı ve teknoloji editörü, ilerleyen dönemde bu işlemciden daha iyisine gerçekten ihtiyaç olacak mı diye merak ediyordu.

Bu seriyle birlikte Plus modeli ise artık sadece boyut farkından ibaret değildi. Apple, yeni 2x optik zoom kamerası ile çektiği portre fotoğraflar sayesinde, adeta DSLR kameralara gelecekte nasıl kafa tutacağının sinyallerini veriyordu.

iPhone 7'nin lansman satış fiyatı 32GB'lık model için 649 dolar olurken 7 Plus'ın 32GB'lık modeli 749 dolardan satışa çıktı. Bu modeller ülkemizde 3 bin 249 TL ve 3bin 799 TL'lik fiyatlardan satışa çıktı. Tüm dünyada ise 211.8 milyon adet satışa ulaştı.





iPhone X, 8 ve 8 Plus (2017)

Akıllı telefonlar için bir dönüm noktası da bu lansman ile birlikte gerçekleşti. Tanıtım oldukça standart başladı. iPhone 8 ile 8 Plus modelleri, kablosuz şarj özellikleri, kamera ve işlemci performansı ve daha pek çok özelliği tanıtıldı. Daha sonra Tim Cook her zaman olduğu gibi sahneye geldi. Herkes yeni bir tasarıma sahip modelden ümidiniyitirmişken iPhoneX'itanıttı.







Bu cihazların lansman satış fiyatları iPhone 8'in 64GB'lık modeli 699 dolar ve iPhone 8 Plus'ın 64GB'lığı 799 dolar olurken iPhone X'in 64GB'lık modeli 999 dolardan satışa çıktı. Ülkemizde ise sırasıyla 4 bin 100 TL, 4 bin 700 TL ve 6 bin 99 TL den satışa çıktı. Tüm dünyada ise 216.7 milyon adet satışa ulaştı.

iPhone XR , XS ve XS Max (2018)

Apple yeni tanıttığı iPhone X serisinin devamı olarak çıkardığı bu cihazlarda, Max modelini aslında geçmişte çıkan cihazlarda Plus olarak tanıdığımız serinin yerine koydu. Buna ek olarak, Amoled ekran ve güçlü bir performansla birlikte cihazların fiyatı 1000 dolar seviyesine çıktığı için biraz daha bütçe dostu olması adına IPS panel ile birlikte tek kameralı XR modelini de tanıttı.

X ailesinde ilk tanıtım gününden itibaren beklenen bazı özelliklerde aslında bu lansman ile birlikte geldi. Buna örnek olarak Ekran Süresi yönetimi, FaceID sensörleri sayesinde gelen Memoji özelliği, FaceTime'da 32 kişilik grup görüşmesi ve Siri iyileştirmelerini de beraberinde getirdi.

iPhone XR'ın lansman satış fiyatı 64GB'lık modeli için 749 dolar, XS'in 64GB'lık modeli 999 dolar ve XS Max'in 64GB'lık modeli ise 1099 dolar oldu. Ülkemizde ise XR 7 bin 399 TL, XS 9 bin 899 TL ve XS Max 10 bin 799 TL'lik fiyatlardan satışa çıktı. Tüm dünyada ise 217.7 milyon adet satışa ulaştı.

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max (2019)

iPhone 11 serisi, son yıllarda Apple'ın ürettiği en güzel seri olabilir. Özellikle de serinin giriş cihazı olan iPhone 11 modeli. Tıpkı XR'da olduğu gibi LCD ekranla birlikte serinin diğer cihazlarına göre nispeten daha uygun fiyatla gelen bu model, pastel renk seçenekleriyle ve abilerinden eksik kalmayan teknik özellikleriyle tüm dünyanın en çok satan cihazlarından biri oldu.

iPhone 11'in lansman satış fiyatı 64GB'lık modeli için 699 dolar, 11 Pro'nun 64GB'lık modeli 999 dolar ve 11 Pro Max'in 64GB'lık modeli ise 1099 dolar oldu. Ülkemizde ise 11 için 7 bin 299 TL, 11 Pro 10 bin 99 TL ve 11 Pro Max 11 bin 999 TL'lik fiyatlardan satışa çıktı. Tüm dünyada ise sadece iPhone 11 bile 100 milyonun üzerinde bir satış başarısına ulaştı.

iPhone SE 2 (2020)

iPhone SE 2, tıpkı ilk SE modelinde olduğu gibi iPhone XR ve 11 in özelliklerini iPhone 8'in kasasına sığdırmayı başardı. Bu cihaz tabi ki tasarımı sebebiyle FaceID gibi bazı yeni teknolojileri kullanamıyordu. Ancak kamera, işlemci ve bağlantı seçenekleri olarak iPhone 8'den çok 11 ailesine benzerliğiyle öne çıkmayı başardı.

Lansman satış fiyatı 399 dolar olan SE 2 modeli ülkemizde 5 bin 299 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca bu cihazdan tüm dünyada 25 milyon adetten fazla satmayı başardı. Ancak yeni modellerin tam erkan tasarımlarının yanında eski bir cihaz gibi durduğu için, 2016 yılında tanıtılan iPhone SE modeli kadar tutulmadığı söyleniyor.

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max (2020)

iPhone 12 ailesi uzun zamandır beklenen tasarımsal değişikliğin kısmen de olsa yapıldığı ve kullanıcıları tarafından çok beğenilen bir seri oldu. Sanırım zamanında iPhone 4 veya 5 serisini kullanıp da 12 serisini beğenmeyen yoktur. Teknik özellikleriyle de göz dolduran bu cihazlar için pek çok kişi iPhone 11S adını uygun görüyor olsa da bizce böyle bir tasarım değişikliği yeni bir ismi hak ediyor.

iPhone 12 mini için açıklanan lansman satış fiyatı 699 dolar, iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 Pro 999 dolar, iPhone 12 Pro Max 1099 dolar şeklinde oldu. Türkiye ise iPhone 12 mini 9 bin 999 TL, iPhone 12 10 bin 999 TL, iPhone 12 Pro 14 bin 999 TL, iPhone 12 Pro Max 16 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

iPhone 13 Mini & 13 & 13 Pro & 13 Pro Max (2021)

iPhone 13 ailesi için beklentiler oldukça yüksekti. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan seri, özellikle Pro modelleriyle ekran tarafında ciddi bir değişim yaşandı. Bugüne dek 60 Hz tazeleme hızıyla kullanıcı karşısına çıkan modeller, iPhone 13 Pro ve Pro Max ile uyarlanabilir 120 Hz hızlarını sunmaya başladı.

Bu cihazların 128 GB'lık modellerinin açıklanan lansman fiyatları ise sırasıyla iPhone 13 mini 699 dolar, iPhone 13 799 dolar, iPhone 13 Pro 999 dolar ve iPhone 13 Pro Max 1099 dolar oldu. Türkiye'de ise iPhone 13 mini 10 bin 999 TL, iPhone 13 11 bin 999 TL, iPhone 13 Pro 15 bin 999, iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 olarak satışa sunuldu.

Fakat geçen süre içerisinde gelen kur zammı sebebiyle iPhone fiyatlarında neredeyse 2 katı denebilecek kadar büyük bir artış yaşandı. Anlık olarak ise iPhone 13 mini 17 bin 499 TL, iPhone 13 18 bin 999 TL, iPhone 13 Pro 24 bin 999, iPhone 13 Pro Max 27 bin 999 fiyatlarıyla satılıyor.

iPhone SE (2022)

iPhone SE 3, tıpkı seleflerinde olduğu gibi döneminin en güncel teknolojilerini (iPhone 13 ailesinin özelliklerini) iPhone 8'in kasasına sığdırmayı başardı. Bu cihaz tabi ki tasarımı sebebiyle FaceID gibi bazı yeni teknolojileri kullanamıyor Ancak kamera, işlemci ve bağlantı seçenekleri olarak iPhone 8'dense iPhone 13 serisine olan benzerliğiyle öne çıkıyor.

Lansman satış fiyatı 399 dolar olan SE 2 modeli ülkemizde 10 bin 999 TL'den giriş yaptı. Fakat şu ana kadar geçen süre içerisinde satış başarısı konusunda Apple'ın beklentisinin çok altında kaldığı söyleniyor. Yine de güncel bir iPhone isteyenler için iyi bir alternatif olabilir.

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