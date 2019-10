Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat" sempozyumu başladı.



KBÜ 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yapılan sempozyuma KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanı ve N'Djamena Üniversitesi Rektörü Pr. Mahamat Barka, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kavas, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Sudan Teknokent Müdürü Dr. Usame Reis, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, protokol üyeleri, Türkiye Diyanet Vakfı personelleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Türk medeniyetinin kökü bir medeniyet olduğunu söyledi. Türk medeniyetinin geçmişi, kökenleri olduğunu ifade eden Maşalı, "Bu köklülüğü koparak her şey kötüdür bizim nezdimizde. Bu köklülüğü ve soyluluğu ortaya çıkaracak her türlü faaliyet de anlamlıdır, değerlidir. Bizim öncelikle geçmiş kültüre, müktesebatımıza ve birikimimize muttali olmamız, onun güçlü taraflarını günümüze taşımamız en temel zorunluluğumuz ve yükümlülüğümüzdür. 'Geçmişten bize intikal eden her şey kabulümüzdür, delile dayalı olarak yanlışlığı ispatlanana kadar' diye bir söz vardır. Bu söz bizlere geçmiş müktesebata muttali olmak, onu günümüze aktarmak yükümlülüğünü verir" dedi.



"Bizim geçmiş kültüre karşı böyle bir sorumluluğumuz var" diyen Maşalı, şunları kaydetti:



"Geçmiş kültürümüzü tespit ve ihya etme yükümlülüğümüz var. Ama geçmişte yaşamıyoruz, bizim yaşadığımız bir gerçeklik var, bugün var. Bugünün öğrettiği bir bilgi var. Geçmiş kültür ve birikimle bugünü buluşturmak, geçmiş birikimin bugüne söyleyeceği bir şey varsa onu söyletmek de bir başka yükümlülüğümüz. Diğer yükümlülüğümüz ise çağdaş birikime katkı sunma gibi bir yükümlülüğümüzdür."



KBÜ Rektör Prof. Dr. Refik Polat da kongrenin hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Sempozyumun konusunun Karabük ve çevresine özel bir konu olduğunu aktaran Polat, "Karabük ve çevresinde geçmişten günümüze kadar dini, ilmi ve kültürel hayatı konu alan bir sempozyum. İki gün boyunca enine boyuna burada konuklar tarafından bu konu tartışılacaktır. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Türkiye, Çad, Sudan, Kırgızistan ile Özbekistan'dan katılan 100 akademisyenin 87 bildiri sunacağı sempozyum iki gün sürecek. - KARABÜK