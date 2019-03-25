Son Dakika Haberleri: Geçmişten Günümüze Kripto Paralar Nasıl Gelişti?

Geçmişten Günümüze Kripto Paralar Nasıl Gelişti?

1 saat önce

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Geçmişten günümüze kripto paraların gidişatını değerlendiren Güneri, şu noktalara değindi: "Kripto paraların aslında 2017'nin sonu, 2018'in başındaki o inanılmaz heyecanlı ve fiyatın 20 bin dolarları bulduğu dönemin ardından, fiyat açısından bakıldığında sektör bir yavaşlama, gerileme noktasına gelmesine rağmen aslında endüstride inanılmaz gelişmeler oluyor."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk: Tesla Araçların Fiyatları Yüzde 3 Yükselecek AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçmişten Günümüze Kripto Paralar Nasıl Gelişti?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]