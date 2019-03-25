Geçmişten Günümüze Kripto Paralar Nasıl Gelişti?
1 saat önce
BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Geçmişten günümüze kripto paraların gidişatını değerlendiren Güneri, şu noktalara değindi: "Kripto paraların aslında 2017'nin sonu, 2018'in başındaki o inanılmaz heyecanlı ve fiyatın 20 bin dolarları bulduğu dönemin ardından, fiyat açısından bakıldığında sektör bir yavaşlama, gerileme noktasına gelmesine rağmen aslında endüstride inanılmaz gelişmeler oluyor."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33
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