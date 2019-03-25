Geçmişten Günümüze Kripto Paralar Nasıl Gelişti?

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Geçmişten günümüze kripto paraların gidişatını değerlendiren Güneri, şu noktalara değindi: "Kripto paraların aslında 2017'nin sonu, 2018'in başındaki o inanılmaz heyecanlı ve fiyatın 20 bin dolarları bulduğu dönemin ardından, fiyat açısından bakıldığında sektör bir yavaşlama, gerileme noktasına gelmesine rağmen aslında endüstride inanılmaz gelişmeler oluyor."

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