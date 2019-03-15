Son Dakika Haberleri: Geçmişten Günümüze Oltu" Sergisi Açıldı

Geçmişten Günümüze Oltu" Sergisi Açıldı

46 dakika önce

Erzurum'da, Oltu ilçesinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Oltu" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Geçmişten Günümüze Oltu
Erzurum'da, Oltu ilçesinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Oltu" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kent merkezindeki tarihi Yakutiye Medresesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Oltu Yöresel Kültürleşme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir, serginin Oltu'nun tanıtılması için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Katılımcılara fotoğraflarla görsel şölen sunmayı hedeflediklerini belirten Demir, "Sergide, Oltu taşını, Oltu Şura Hükümeti'ni, cağ kebabını ve geçmişten günümüze değişen Oltu'yu göstermek istiyoruz." dedi.

Yöresel yemeklerin de tanıtıldığı sergi iki gün boyunca gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Oltu, Kültür Sanat
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