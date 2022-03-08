"Geçmişten Günümüze Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Münhani" sergisi açıldı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Münhani" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Eğitim programı sorumlusu Prof. Dr. Nil Sarı, atölye başkanı Jale Yavuz ve atölye başkan yardımcısı Gaye Özen öncülüğünde hazırlanan sergide, 31 sanatçının eseri yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Nil Sarı, Kovid-19 salgınına rağmen özveriyle atölye çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Atölyenin 2010'da kurulduğunu anımsatan Sarı, o günden bugüne İstanbul Üniversitesi çatısı altında 14 sergi açtıklarını kaydetti.

İstanbul dışında da pek çok sergiye imza attıklarını dile getiren Sarı, "Atölyede çok değerli hocalarımız, bir saray nakış hanesi gibi öğrencilere ders veriyorlar ve bildiğim kadarıyla ilk defa bir tema çerçevesinde sergi hazırlayan bir atölyeyiz. Örnek alındık ve şimdi Türkiye'de birçok farklı tezhip, minyatür atölyesi de belirli temalar çerçevesinde sergi açıyor." dedi.

Serginin özelliğine değinen Nil Sarı, şöyle devam etti:

"Münhani, Rumi gibi bir tezhip sanatının öğelerinden bir tanesi. Bugüne kadar birçok kez münhani yaptık. Fakat Türkiye'de ve dünyada da ilk defa sadece münhani temelli bir sergi açılıyor. Münhani, bir kambur çizgiden ibaret, çok basit ve sade gibi duruyor. Ama o kadar zor bir desendir ki. Çünkü sinir sisteminizin, elinizin ve beyninizin yani üçünün bir arada koordineli olarak çalışması gerekir. Ufacık bir kaymayla, artık o desen münhani olmaktan çıkar."

Sarı, "Eserlerde çok yeni fikirler, daha önce hiç yapılmamış örnekler var. Tüm hocalarımıza teşekkür borçluyuz. Serginin Kadınlar Günü'nde açılması çok daha özel ve anlamlı oldu. Sergimizde yer alan 31 hanımla birlikte, hep beraber günümüzü kutluyorum." diye konuştu.

Sergi, 25 Mart'a kadar gezilebilecek.