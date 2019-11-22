Somali'nin Türkiye Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Somali'nin zor dönemlerden geçtiği 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan, ailesi ve iş adamlarıyla birlikte yanlarında duracak şekilde ülkesine geldiğini belirterek, "İşte bu tarihten itibaren Somali ve Türkiye arasında yeni bir sayfa açılmış oldu." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Somali Frontier Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türk-Somali İlişkileri" sempozyumu, ilahiyat fakültesinin İbnü'l Cezeri Konferans Salonu'nda başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükelçi Mohamed, Somali ve Türk halkları arasında tarihi bir ilişki olduğunu ve Osmanlı'dan beri süregelen bir kardeşliğin günümüzde de devam ettiğini söyledi.

Mohamed, Somali'nin, Osmanlı Devleti'nin bölgeden çıkmasıyla sömürge devletlerin egemenliği altına girdiğini ifade ederek, "1960 yılından sonra da Somali kendi milli mücadelesini vererek bağımsızlığını kazandı. Modern dönemde Somali'nin bağımsızlığından sonra 1970'lerde Türkiye ile resmi ve sıcak temaslar sağlanmış oldu. Somali, bağımsızlığından sonra son dönemlere doğru iç savaş, kıtlık ve uygulanan ambargo gibi sebeplerden dolayı ciddi bir ekonomik kriz ve yoksulluk içine girmişti. Somali'nin zor dönemlerden geçtiği 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi, ailesi ve iş adamlarıyla birlikte bizim yanımızda duracak şekilde ülkemize geldiler. İşte bu tarihten itibaren Somali ve Türkiye arasında yeni bir sayfa açılmış oldu." diye konuştu.

Somali ve Türkiye arasında kardeşlik ilişkisinin çok güçlü olduğunu belirten Jama Abdullahi Mohamed, şunları aktardı:

"Türkiye'nin bize sağlamış olduğu stratejik, ekonomik, insani yardımlar ve buna benzer birtakım anlaşmaları ihtiva eden 30 maddelik anlaşma taraflarımızca imzalandı. Anlaşma bağlamında altyapı, havaalanı, okul, hastane, askeri kamplar ve askeri destek Türkiye tarafından sağlanmıştır. Türkiye'nin yine eğitim alanında yapmış olduğu büyük katkıyı görmekteyiz, şu anda 4 bine yakın Somalili öğrenci Türkiye'de eğitim almaktadır. Somali'den ülkenize gelen birçok kişiye destek sağlandı, şu an itibarıyla 10 bine yakın vatandaşımız Türkiye'de bulunmakta, bu da bizim insanlarımız içinde Türkçenin yayılması, konuşan kişi sayısının artması bakımından önemli. Yurt dışında bulunan Somali vatandaşları, iş adamlarının çoğu Türkiye'ye gelip yatırımda bulundular, bu yatırımların daha da süreceğini ümit ediyoruz."

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Somali ve Türkiye arasında güçlü bir ilişki olduğunu, sempozyumun bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

Kemikli, sempozyumda tarihi bir bilinçle bugün yaşanan gelişmeleri anlamak için oturumlar düzenleneceğini ve alanında uzman kişilerin sunum yapacağını kaydetti.

Türk ve Somalili akademisyenlerin katıldığı 5 oturumda gerçekleşecek olan sempozyum yarın sona erecek.