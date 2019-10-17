Geçmişten Günümüze: Türkiye vs Fransa
34 dakika önce
EURO 2020 Elemeleri’nde aynı grupta karşı karşıya gelen Türkiye ile Fransa Milli Takımları bundan önce beş defa karşı karşıya geldi. İlk dört mücadeleden boynu eğik ayrılan Türk Milli Takımı, Haziran 2019 tarihinde oynanan EURO 2020 eleme mücadelesinde Fransızlar'a karşı ilk galibiyetini elde etti. Gelin iki ülke takımlarının geçmişlerindeki randevulara göz atalım.
EURO 2020 Elemeleri'nde aynı grupta karşı karşıya gelen Türkiye ile Fransa Milli Takımları bundan önce beş defa karşı karşıya geldi. İlk dört mücadeleden boynu eğik ayrılan Türk Milli Takımı, Haziran 2019 tarihinde oynanan EURO 2020 eleme mücadelesinde Fransızlar'a karşı ilk galibiyetini elde etti. Gelin iki ülke takımlarının geçmişlerindeki randevulara göz atalım.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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