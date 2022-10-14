Uzaydan paraşütle atlamak mümkün mü?

Paraşütçüler genelde 3.8 km yüksekliği ideal buluyor. Fakat 2012 yılında rekor kıran isteyen Felix Baumgartner, uzay atlayışı adını verdiği dünya rekoru için stratosfer sınırına, 39 bin km yüksekliğe çıktı. Ardından 2014 yılında Alan Eustace 41 km'den atlayarak rekoru eline geçirdi. Peki bu paraşütle atlama rekoru kırılabilir mi? Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atlayan bir astronota ne olur?

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan paraşütle atlama yapılabilir mi?

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan paraşütle atlama yapmadan önce, özel bir kıyafete ihtiyaç olacaktır. Rekoru elinde tutan Felix Baumgartner bile atmosfer dışına çıkmadığı halde benzer özel bir giysi giymek zorunda kalmıştı. Bu sefer ki kıyafet ise çok daha komplike olmak zorunda. Fakat yapılabilir.

Ancak uygun kıyafetin yapıldığını varsaysak bile hala imkansıza bakıyor olacağız. Çünkü ISS'in kenarına gelip Dünya'ya doğru zıplasak bile düzgün bir şekilde yer yüzüne iniş sağlayamayız. Hatta yer yüzüne ulaşmamız 2.5 sene sürebilir. Peki neden?

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Düşüşün bu kadar uzun sürmesinin nedeni yükseklik değil. Zira bu kadar yüksekten zıplanmış olsa bile en fazla 2.5 saat sürmesi gerekir. Fakat istesek de direkt olarak Dünya'ya doğru zıplayamayız. Sadece yörüngedeki hareket eksenimizi değiştirmiş oluruz.

Uluslararası Uzay İstasyonu her ne kadar atmosferin dışında sabit duran bir yer gibi gözükse de aslında 28 bin 164 km/saat hızında Dünya yörüngesinde dönüyor. Yani en hızlı savaş uçağından bile 10-12 daha hızlı hareket ediyor.

Hatta yer yüzündeki bir insan silah ile bu hızda mermi ateşlerse, önüne engel çıkmadığı takdirde mermi yere düşmeden Dünya ekseninde tam tur yapabilir. ISS ise benzer şekilde bu yüksek sürat sayesinde yörüngede kalabiliyor.

Fakat hissetmesi zor olsa da sürekli olarak bir çekim kuvvetine maruz kaldığı için yörüngeye tekrar oturmasını sağlayan itici motorların bozulması durumunda birkaç yıl içerisinde yer yüzüne düşecektir. Dolayısıyla ISS'ten paraşütlü atlama yapmak için Dünya'ya doğru zıplamak isteyen kişi de yörüngede aynı hızda döndüğü için tek yaptığı şey süreci biraz hızlandırmak olacaktır.

Varsayım olarak bu özel giysinin bir insanı 2.5 yıl boyunca besleyebileceğini düşünsek bile yine de yer yüzüne inmesi bir mucize olacaktır. Bunun nedeni ise önümüzdeki yıllarda uzay ve havacılığın en büyük problemi haline gelecek olan uzay çöplüğü.

Dünya yörüngesinde şu anda 13 binden fazla sayılabilen, on binlerce de sayılamayan ve boyutu birkaç santimden bile küçük olan uydu ve meteor parçaları bulunuyor. Üstelik hızları çok daha yüksek olabilir.

Ayrıca ters yönde geldiği takdirde nükleer patlamaya dayanıklı çelik bir kalkana sahip olunsa bile delip geçecektir. Dolayısıyla istatiksel olarak 2.5 yıl içerisinde bunlardan birkaçına maruz kalmak kaçınılmaz olacaktır.

Bir şekilde bu adımın da aşıldığını düşünecek olursak, karşımızda hala bazı engeller kalıyor. Bu da atmosfere girdikten sonra yavaşlamak. Üzerimizde 8G güç hissettiğimizi ve hipersonik hızda Dünya'ya doğru düşüşün başladığını düşünecek olursak, paraşütü açtığımız anda paramparça olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca ayaklarımız aşağı doğru bir şekilde düşüyorsak muhtemelen vücudumuzdaki bütün kan beynimize dolmak için baskı uygulayacaktır. Eğitimli bir savaş pilotu bununla başa çıkabilecek olsa da birçok kişi anında bayılacaktır.

Son problem ise sıcaklık olacaktır. Normal şartlarda bu yükseklikte -80 derecede donmamız gerekirken, tahmini olarak ses hızının 8 katında hareket ettiğimiz için atmosfer -hava molekülleri- ile giysimiz arasında ki sürtünmeden dolayı 1.650 derecelik (demiri eritecek kadar) bir ısı hissedeceğiz. Fakat tüm engelleri aşarak 41 km yüksekliğe kadar gelinebilirse, paraşüt açarak yere iniş gerçekleştirilebilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce paraşütle atlama rekoru bir kez daha kırılabilir mi?