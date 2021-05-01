İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı - Son Dakika

İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı

01.05.2021 09:05

Galatasaray Televizyonu, pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Younes Belhanda'nın attığı golleri kaldırdı. 9 Ocak'ta Türk Telekom'da oynanan maçta 6-0 kazanan takımına hat-trickle katkı veren Belhanda'nın sahneye çıktığı anlar, kulüp televizyonunda verilmedi. Bu ayrılık kararını alan Belhanda değil, Galatasaray olmuştu. Faslı futbolcunun kulüpten gönderilme şeklinin ardından yapılan bu sansür çok eleştirildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi, Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan "Geçmişten Günümüze" isimli programda sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği karşısında geçmişte oynadığı maçların özet görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Galatasaray'ın 18. haftada Gençlerbirliği'ni konuk ettiği ve 6-0 galip geldiği maçta Younes Belhanda'nın attığı üç golün yer almaması dikkat çekti.

9 Ocak'ta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 6-0 kazandığı maçta Younes Belhanda, takımının ikinci, üçüncü ve dördüncü gollerini kaydetmişti. Faslı oyuncunun sözleşmesi, 10 Mart'ta "Kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması" gerekçesiyle feshedilmişti.

Taraftarlar, kulübün bu politikasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı
İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı

Galatasaray, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı - Son Dakika Spor


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