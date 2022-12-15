Tesla hisseleri dip yaptı! Yüzde 60 değer kaybetti

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Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve sonrasında yaşananlar haftalardır gündemimizde. Bu karmaşık gündemi takip eden bir takım insan Musk'ın Twitter'ı batıracağına dair endişelerini dile getirdi. Ancak bu konu ile ilgili endişesi bulunan tek taraf Twitter kullanıcıları yada analizciler değil gibi duruyor.

3,5 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

Tesla yatırımcıları, şirketin CEO'sunun bu atılımından endişe duyuyorlar. Elon Musk, Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında şirketin 20 milyon adetten fazla hissesini sattı. Bir rapora göre bu satışın toplam tutarı 3,5 milyar dolar değerinde. Bu satış raporunun geçtiğimiz aydan farklı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

TWİTTER'I SATIN ALMASI ŞİRKETE ZARAR VERDİ

Geçtiğimiz ay içerisinde de yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık satış yapan Musk, Nisan ayında 8,5 milyar dolar, Ağustos'ta ise 7 milyar dolar değerinde hisse satmıştı. Tesla yatırımcılarının Twitter ve Elon Musk ilişkisi hakkında çekincelerini dile getirmesinin ardından 3,5 milyar dolarlık satış yapıldı. Endişelerin temelinde ise Twitter anlaşmasının "gereksiz" ve pahalı olduğu var. Yatırımcılara göre aynı zamanda Tesla'nın CEO'sunun bir sosyal medya platformunda da olması, şirket içi değerlere zarar veriyor.

ŞİRKETTE BELİRSİZLİKLER YAŞANIYOR

Bir takım analiste göre yakın tarihte yapılan bu hisse senedi satışının Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması kapsamında ödemesi gereken yüksek faize bir yanıt olduğu düşünülüyor. Yatırımcılar, satışın plansız bir şekilde yapıldığını ve Musk'ın satışlara devam edip etmeyeceğini bilmediklerini söylüyor. Aynı zamanda iş insanının belirsiz davranışlarından yakınan hisse sahipleri, Elon Musk'ın yıllar önce hisse satmayacağına dair söz verdiğini hatırlatıyor.

HİSSELER YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Çarşamba günü 156,80 dolardan işlem gören Tesla hisseler, genel performansta en kötü zamanlarını yaşıyor. Ocak ayına kıyasla yüzde 60,8 düşen hisseler hakkında Elon Musk, şirketin 5 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında hisseyi geri alacağından söz etti.