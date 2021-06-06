Geçtiğimiz ay intihar eden kadının ağabeyi ve kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçtiğimiz ay intihar eden kadının ağabeyi ve kız kardeşi evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed ve kız kardeşi Rengin Ş., evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Silvan Devlet Hastanesine oradan da Diyarbakır'a sevk edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan ilk inceleme kardeşlerin intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan Muhammed ve Rengin'in kardeşleri Mizgin Ş.'nin., geçtiğimiz ay tarım ilacı içerek intihar ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR