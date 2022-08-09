Beats Fit Pro için yeni renk seçenekleri! - Son Dakika
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Beats Fit Pro için yeni renk seçenekleri!

09.08.2022 23:02
Beats Fit Pro için yeni renk seçenekleri!

Geçtiğimiz aylarda Apple tarafından lansmanı yapılan Beats Fit Pro'nun yeni renkleri için ünlü bir isimle anlaşma yapıldı.

Şubat ayında Apple tarafından satışa çıkarılan Beats Fit Pro yeni doğal renkleri ile tekrar piyasaya sürülecek. Bu renklerin tanıtımında da herkesin yakından tanıdığı ünlü bir isim yer alacak. Uzun süren anlaşma süreçlerinin ardından uzlaşmaya varıldı ve tanıtımların çekimine başlandı.

Kim Kardashian'ın tanıtımında yer alacağı renkler neler?

Apple ve Kim Kardashian arasında imzaların atılmasından sonra kurulan iş birliği doğrultusunda Apple'ın tanıtacağı renkler de belli oldu. En koyudan açığa doğru renklerin isimleri "Earth", "Dune" ve "Moon" olacak. Teknik özellik tarafında ise herhangi bir iyileştirmeye gidilmediği görülüyor.

Beats Fit Pro için yeni renk seçenekleri!

Aynı zamanda yeni renklerin 16 Ağustos tarihinde Apple'ın resmi sitesinde satışa sunulması bekleniyor. Airpods Pro rakibi olarak görülen modelin Amerika'daki Apple mağazalarında 200 dolarlık fiyat etiketiyle satılacağı biliniyor.

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Beats Fit Pro teknik özellikleri

Kullanıcılara üst düzey ses deneyimini yaşatmayı hedefleyen marka, dört farklı kullanım modu sunuyor. Bunlar arasında en çok sevileni ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ile 6 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuluyor.

Bunlarla birlikte kullanıcılar Apple tarafından geliştirilen Uzamsal Ses modunu da kullanabiliyor. Aynı zamanda Beats bu kulaklığıyla müzik dinlerken dışarıyı duymak isteyenler için Şeffaflık modunu da kullanıcılara sunuyor. Uyarlamalı ses ile birlikte Beats Fit Pro 7 saatlik bir pil performansı sunuyor.

Apple H1 çipini kullanan kulaklık Type-C ile 5 dakikalık şarj ile birlikte 1 saat kullanım imkanı sunuyor. Aynı zamanda kutu ile birlikte 27 saate kadar kullanılabiliyor. Apple'ın Class 1 Wireless Bluetooth bağlantı özelliğini kullanan kulaklık hem Apple hem de Android telefonlara kolayca bağlanabiliyor.

Aynı zamanda Beats, Andorid kullanıcılarının kulaklık ayarlarını yapabilmeleri için kendi uygulamasını indirmelerini istiyor. Mevcut renk seçenekleri ise "Beats Siyahı", "Beats Beyazı", "Nane ve Gri" ve "Ametist Moru" olmak üzere dört farklı şekilde.

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Kaynak: Shiftdelete

Kim Kardashian, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Beats Fit Pro için yeni renk seçenekleri! - Son Dakika

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