Tesla'ya yeni rakip! Jeep, sıfır emisyon hedefini açıkladı - Son Dakika
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Tesla'ya yeni rakip! Jeep, sıfır emisyon hedefini açıkladı

09.09.2022 09:59
Tesla'ya yeni rakip! Jeep, sıfır emisyon hedefini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli SUV modelini tanıtan Jeep, sıfır emisyon hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz aylarda elektrikli araç pazarına giriş yapan Jeep, yeni politikaları hakkında açıklama yaptı. Önde gelen elektrikli SUV markası olma hedefiyle çalışma yürüten Jeep, birkaç yıl içerisinde piyasaya dört yeni model sürecek.

Şirket, mart ayında yaklaşık tek şarjla 480 kilometre menzil sunan tamamen elektrikli SUV modelini tanıttı. İçten yanmalı motora sahip modelleriyle benzer tasarım çizgilerine sahip olan elektrikli SUV,

Jeep, yeni elektrikli SUV modelleri için düğmeye bastı

Sıfır emisyon hedefiyle yola çıkan Jeep, 2025 yılına kadar ABD ve Avrupa pazarında dört yeni EV modelini tanıtacak. Jeep, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 50'sinin, Avrupa satışlarının ise yüzde 100'ünün elektrikli araç olacağını belirtti.

Tesla'ya yeni rakip! Jeep, sıfır emisyon hedefini açıkladı

Yeni elektrikli araçlar için yapılan çalışmalar, Wrangler 4xe plug-in hibrit modelinin başarısı sonrasında hızlandırıldı. Perşembe günü yapılan canlı yayında tanıtılan Recon ve Wagoneer modelleri, önümüzdeki yılın başında piyasaya sunulacak.

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Jeep, Recon modeli için ön siparişlerin 2023 yılında açılacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, 2024 yılında yeni modelin üretimine başlayacak.

Wagoneer modelinin ise yüksek menzil değerine sahip olacağı belirtiliyor. Yaklaşık 650 km menzil ile tanıtılacağı söylenen model, 600 beygir güç ve 3.5 saniye 0-100 km/s hızlanma değeriyle karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Wagooner'ın da 2023 yılında ön siparişe açılacağı duyuruldu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Tesla'ya yeni rakip! Jeep, sıfır emisyon hedefini açıkladı - Son Dakika

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