Tesla'ya yeni rakip! Jeep, sıfır emisyon hedefini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda elektrikli araç pazarına giriş yapan Jeep, yeni politikaları hakkında açıklama yaptı. Önde gelen elektrikli SUV markası olma hedefiyle çalışma yürüten Jeep, birkaç yıl içerisinde piyasaya dört yeni model sürecek.

Şirket, mart ayında yaklaşık tek şarjla 480 kilometre menzil sunan tamamen elektrikli SUV modelini tanıttı. İçten yanmalı motora sahip modelleriyle benzer tasarım çizgilerine sahip olan elektrikli SUV,

Jeep, yeni elektrikli SUV modelleri için düğmeye bastı

Sıfır emisyon hedefiyle yola çıkan Jeep, 2025 yılına kadar ABD ve Avrupa pazarında dört yeni EV modelini tanıtacak. Jeep, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 50'sinin, Avrupa satışlarının ise yüzde 100'ünün elektrikli araç olacağını belirtti.

Yeni elektrikli araçlar için yapılan çalışmalar, Wrangler 4xe plug-in hibrit modelinin başarısı sonrasında hızlandırıldı. Perşembe günü yapılan canlı yayında tanıtılan Recon ve Wagoneer modelleri, önümüzdeki yılın başında piyasaya sunulacak.

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Jeep, Recon modeli için ön siparişlerin 2023 yılında açılacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, 2024 yılında yeni modelin üretimine başlayacak.

Wagoneer modelinin ise yüksek menzil değerine sahip olacağı belirtiliyor. Yaklaşık 650 km menzil ile tanıtılacağı söylenen model, 600 beygir güç ve 3.5 saniye 0-100 km/s hızlanma değeriyle karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Wagooner'ın da 2023 yılında ön siparişe açılacağı duyuruldu.

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