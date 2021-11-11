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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj - Son Dakika

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

11.11.2021 13:40
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in lideri Aliya İzetbegvoiç'in geçtiğimiz gün vefat eden dava arkadaşı Hasan Çengiç'in ailesini telefonla arayarak başsağlığında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlarında olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Hasan Çengiç'in babası Halid Çengiç ise "Benim oğlum vefat etti, ancak biliyorum ki Türkiye'de bir evladım daha var, o da tüm ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi.

Bosna Hersek'in efsanevi lideri ve ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovic'in en yakınındaki isimlerden Hasan Çengiç, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Çengiç'in eşi Saraybosna Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fahira Feyziç Çengiç'i telefonla arayarak, başsağlığında bulundu. Erdoğan, Çengiç'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve taziye dileklerini iletti.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

UZUN YILLARA DAYANAN DOSTLUK

Fahira Çengiç de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile rahmetli eşinin, uzun yıllara dayanan bir dostluğunun bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yoğun mesaisine ve programına rağmen kendilerine vakit ayırarak, acılı günlerinde yanlarında olmasının kendilerini gururlandırdığını ve acılarını bir nebze de olsun hafiflettiğini söyledi.

Merhum eşinin cenazesine Türkiye'den AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında heyet gelmesinin de kendilerini ayrıca memnun ettiğini dile getirdi.

Hasan Çengiç'in 86 yaşındaki babası Halid Çengiç'in de oğlunun komünizm döneminde rahmetli Aliya İzetbegoviç'le birlikte 5 yıl cezaevinde yattığını hatırlatarak, ''Hasan Çengiç'in bütün ömrünü Bosna Hersek'e vakfettiğini, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda çok çabalar sarfettiğini'' kaydetti.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

"TÜRKİYE'DE BİR EVLADIM DAHA VAR"

Halid Çengiç, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, ''Benim oğlum vefat etti, ancak biliyorum ki Türkiye'de bir evladım daha var, o da tüm ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi.

Türkiye'nin son dönemde her alanda gelişmesinden de gurur duyduğunu ifade eden Halid Çengiç, güçlü Türkiye sayesinde kendilerini bu topraklarda daha güvende hissettiklerini vurguladı. Bosna Hersek'te Mladi Müslimani (Genç Müslümanlar) hareketine yönelik davada Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak 10 yıl ceza alan ve bu cezanın 5 yılını cezaevinde geçiren Çengiç,1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlendi. Cengic, Bosna Hersek İslam Birliği'nde meclis başkanı olarak görev yapmıştı. Hasan Çengiç, 7 Kasım 2021 tarihinde 64 yaşında vefat etti.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

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Son Dakika Güncel Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj - Son Dakika
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