CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın paylaşımında kullandığı ifadeye yorum yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın paylaşımında kullandığı ifadeye yorum yağdı

20.11.2022 13:29
CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın paylaşımında kullandığı ifadeye yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini açıklayan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın, "Ben milli saftayım deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler" paylaşımdaki beyit Koca Ragıp Paşa'ya ait çıktı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

Eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." yanıtını verdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ

İstifaya ilişkin CHP cephesinden ilk yorumda da CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi e-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır" dedi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İstifa sonrası yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Baykal, son paylaşımında "Ben milli saftayım' deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." ifadelerini kullandı.

KOCA RAGIP PAŞA'DAN ALINTI YAPTI

Baykal'ın paylaşımında yer verdiği beyit, 18. yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından Koca Mehmet Ragıp Paşa'nın gazelinde yer alıyor. Paşa'nın Mısır Beylerbeyliği sırasındaki tecrübelerini yansıtan satırın günümüz Türkçesiyle karşılığı ise şu şekilde: "Mayası bozuk olanlar, söz esnasında farkında olmadan kabahatlarini îma ederler. Nitekim Kıptî beyi de, kahramanlığını anlatmak için hırsızlıklarını örnek verir."

Aslı Baykal'ın tweet'inde kullandığı ifade ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kullanıcılar paylaşımın altına konuyla ilgili yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları:

HAMBURGER GÖNDERMESİ YAPTI

İstifa sonrası gözlerin çevrildiği Aslı Baykal önceki günde sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesinde bulundu. Baykal, "Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAMBURGER AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde kara yoluyla 8 saat süren bir yolculuk yapmış; bu saat aralığında nerede olduğu Türkiye'de gündem olmuştu. "Kılıçdaroğlu neredeydi?" tartışmaları sonrasında CHP lideri; "Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Hamburger yedik" demişti.

YORUMLAR
500
CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri! CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri! ABB Meclisi, ANKAPARK'ta oluşan zararı araştıracak ABB Meclisi, ANKAPARK'ta oluşan zararı araştıracak

Deniz Baykal, Aslı Baykal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın paylaşımında kullandığı ifadeye yorum yağdı - Son Dakika


Son Dakika
13:28 CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın paylaşımında kullandığı ifadeye yorum yağdı
13:26 Türkiye'nin Pençe-Kılıç Hava Harekatı, Amberin Zaman'ı rahatsız etti
12:20 Arka lamba sorunu nedeniyle yüz binlerce Tesla geri çağrıldı
12:02 Meral Akşener'den hava harekatına destek: Askerimizin ayağına taş değmesin
11:31 Hain saldırıda yaşamını yitiren Ecrin'in ailesi harekat sonrası buruk bir sevinç yaşadı
11:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği görüntüler servis edildi
11:13 Uzman isim TSK'nın operasyonu hakkında konuştu: Dünyada ancak dört beş ülkenin yapabileceği bir harekat
11:08 Camiye gitmek için evden çıkan adamın cansız bedeni bulundu
11:03 Beyoğlu'nda korkunç olay! Zihinsel engelli genci bıçaklayıp parasını aldılar
10:53 Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında havalanan jetler üsse döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2022 13:46:52. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın paylaşımında kullandığı ifadeye yorum yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement