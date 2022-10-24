2024'ün sonuna kadar uzatılan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücreti belli oldu - Son Dakika
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2024'ün sonuna kadar uzatılan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücreti belli oldu

24.10.2022 14:46

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin 15 lira olacağını duyurdu. 19 Ekim'de yapılan açıklamada değiştirme sürelerinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada eski tip ehliyetlerin değiştirme sürelerinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını açıklamıştı. Genel müdürlüğün yeni yaptığı açıklamada ehliyetlerin değişim ücreti de belli oldu.

15 TL OLARAK DEVAM EDECEK

Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''31 Aralık 2024'e kadar eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisini paylaştı.

EHLİYET DEĞİŞTİRME SÜRECİ 2024'E KADAR UZATILDI

Daha önce ehliyetlerin değiştirilme süresi uzatılmıştı. Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklanmıştı.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Söz konusu yenileme için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu alınması gerekiyor.

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İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024'ün sonuna kadar uzatılan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücreti belli oldu - Son Dakika
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