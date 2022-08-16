Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobil satışı yasaklandı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobil satışı yasaklandı

16.08.2022 01:56
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobil satışı yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ticari amaçla alınan otomobil modellerine satış yasağı düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye ve dünyadaki diğer birçok ülkenin otomobil sektöründe, kullanıcılara olumsuz yansıyan fiyat artışları görülüyor. Tabii ülkemizde enflasyon, yüksek kur farkı ve vergi nedeniyle bu makas diğer Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı açıldı. Bununla birlikte fırsatçılık da başladı. Fakat Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu durumun önüne geçmek için ticari amaçla alınan sıfır otomobil modellerine satış yasağı geleceğini söyledi.

Otomobil satış yasağı yürürlükte! Ticari amaçla alınan otomobiller 6 ay geçmeden ve 6 bin km yol yapmadan satılamayacak

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik düzenlemesi ile bir süredir beklenen otomobil satış yasağı resmileşti. Bununla birlikte ticari amaçla otomobil alıp satan kişilerin bayilerdeki araç stoklarının alarak çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobil satışı yasaklandı

Buna ek olarak, araç alım-satım işlemi yaparak gelir sağlayan şirketlerin artık sıfır otomobil satışı da yasaklandı. Örneğin, bir galeri bayiye giderek sıfır otomobil satın alır ise, bu aracı en az 6 ay boyunca elinde tutması gerekecek.

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Fakat tek şart bu değil. Bu otomobillerin aynı zamanda satılmadan önce 6 bin km'ye ulaşmaları gerekiyor. Yani aylık ortalama 1000 km yol gitmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ilgili araç 6 aydan uzun süre bekletilse bile satışı yine gerçekleşmeyecek. Yani hem 6 ay hem de 6 bin km şartı getirildi.

Ek olarak, bugüne kadar alınan araçlarda bu şartın geçerli olmadığı ve de ilgili düzenlemenin 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Ayrıca, bu kararın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacağı, fakat ilgili bakanlığın gerekli görmesi durumunda 6 ay daha uzatma yetkisinin olduğu söyleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobil satışı yasaklandı - Son Dakika

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