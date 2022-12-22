Kızılelma hakkında dikkat çeken açıklama: Bir sene içinde ilk atışı beklemek gerçekçi olur - Son Dakika
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Kızılelma hakkında dikkat çeken açıklama: Bir sene içinde ilk atışı beklemek gerçekçi olur

22.12.2022 17:51

Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan Kızılelma insansız savaş uçağına ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Kızılelma'dan ilk mühimmat atışı ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Bir sene içinde ilk atışı beklemek gerçekçi olur" şeklinde yanıt verdi.

Önce "Teker kesme" testini başarı ile icra eden ardından da ilk uçuşunu gerçekleştiren Kızılelma insansız savaş uçağı hakkında Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. "Kızılelma'dan ilk mühimmat atışı ne zaman yapılacak?" sorusuna "Bir sene içinde ilk atışı beklemek gerçekçi olur" dedi.

"TEKER KESME" TESTLERİ YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ilk defa hangardan çıkan uçağın görüntülerini yine Bayraktar paylaşmıştı. Bayraktar paylaşımında, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın "Teker kesme" testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kızılelma birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.

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Selçuk Bayraktar, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kızılelma hakkında dikkat çeken açıklama: Bir sene içinde ilk atışı beklemek gerçekçi olur - Son Dakika


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