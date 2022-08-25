Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri, tüm timleriyle Eşme'de operasyon başlattı. Jandarma Komandoların da desteğiyle evlerde bulunan silahlara, tutanak karşılığı el konuldu. Köydeki inceleme devam ederken, jandarma yetkilileri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti. - KOCAELİ

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli 'de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etmesi ve yoğun bakıma alınması sonrasında Kocaeli İl Jandarma ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Komandolarında desteğiyle, evlerdeki silahlara incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 yaşındaki Musa'nın vurulduğu köy, komandoların desteğiyle abluka altına alındı - Son Dakika

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