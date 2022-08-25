10 yaşındaki Musa'nın vurulduğu köy, komandoların desteğiyle abluka altına alındı - Son Dakika
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10 yaşındaki Musa'nın vurulduğu köy, komandoların desteğiyle abluka altına alındı

25.08.2022 15:58

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etmesi ve yoğun bakıma alınması sonrasında Kocaeli İl Jandarma ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etmesi ve yoğun bakıma alınması sonrasında Kocaeli İl Jandarma ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Komandolarında desteğiyle, evlerdeki silahlara incelenmek üzere el konuldu.

Olay, 20 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri, tüm timleriyle Eşme'de operasyon başlattı. Jandarma Komandoların da desteğiyle evlerde bulunan silahlara, tutanak karşılığı el konuldu. Köydeki inceleme devam ederken, jandarma yetkilileri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti.

(Fehime Kartal - Cihan Atik/İHA)

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki Musa'nın vurulduğu köy, komandoların desteğiyle abluka altına alındı - Son Dakika

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