Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi!

Yer çekimi yaşamın en büyük kaynaklarından bir tanesi. Dünya'nın yer çekimi bizleri yere bağlarken, atmosferin oluşmasına da yardım ediyor. Diğer yandan Güneş ise sahip olduğu çekim kuvveti ile evrende kaybolmamamızı sağlıyor. Ancak Güneş tarafından çekilen tek gök cisimleri gezegenler değil tabi ki.

Kuyruklu yıldız Güneş'in çekimine karşı gelemedi

Geçtiğimiz günlerde, NASA'nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) tarafından bir kuyruklu yıldızın Güneş'e çarpması görüntülendi. Güneş'e çarpan gök cisminin yüzyıllar önce parçalanan dev kuyruklu yıldızın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Kreutz sungrazer olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldız ailesi,güneşin yörüngesinde dönüyor. Bu parçalardan her gün en az bir tanesi ise Güneş'e fazla yakınlaşarak yok oluyor. Çoğu parçanın çapı birkaç metreyi geçmezken, görüntülenen yıldızın ise oldukça büyük olduğu ifade edildi.

THE COMET DID NOT SURVIVE: As with most sun-diving comets, this one did not come out the other side of the Sun after its nearest approach to the Sun (perihelion). ?? pic.twitter.com/ok5fHbfdDv — Keith Strong (@drkstrong) August 7, 2022

Twitter'da paylaşılan bu görselde de kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaşarak yok olduğu net bir şekilde görülüyor. Sağ alt taraftan Güneş'e doğru hareket eden kreutz sungrazer üyesinden sonrasında ise eser kalmıyor. Cihazın zarar görmesini önlemek için SOHO'nun koronagrafı tarafından bloke edilen güneş diskinde kuyruklu yıldızın bir daha geri dönmemek üzere kaybolduğunu görüyoruz.

Güneşin diğer tarafından çıkmayan bu Kreutz sungrazer parçasının yoğun ısı tarafından tamamen buharlaştığını varsaymak doğru olacaktır. Öte yandan paylaşılan animasyon ilginç bir detayı daha ortaya koyuyor.

Güneş şu anda oldukça kararsız bir yapıda. 2025 yılına kadar Güneş'in oldukça aktif olacağı tahmin ediliyor. Bu animasyonda da Güneş'in kararsız yapısına tanık oluyoruz. Kreutz sungrazer parçası, sağ alt taraftan Güneş'e doğru yaklaşırken, diğer tarafta ise taçküre kütle atımı yaşandığı görülüyor.

Güneş önümüzdeki birkaç sene de kararsız yapısını sürdürecek ve birçok gök cismine daha mezar olacak gibi görünüyor. Peki siz yaşanan olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.