Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! - Son Dakika
Üye Girişi

Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi!

09.08.2022 17:02
Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde, NASA'nın Solar and Heliospheric Gözlemevi tarafından bir kuyruklu yıldızın Güneş'e çarpması görüntülendi.

Yer çekimi yaşamın en büyük kaynaklarından bir tanesi. Dünya'nın yer çekimi bizleri yere bağlarken, atmosferin oluşmasına da yardım ediyor. Diğer yandan Güneş ise sahip olduğu çekim kuvveti ile evrende kaybolmamamızı sağlıyor. Ancak Güneş tarafından çekilen tek gök cisimleri gezegenler değil tabi ki.

Kuyruklu yıldız Güneş'in çekimine karşı gelemedi

Geçtiğimiz günlerde, NASA'nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) tarafından bir kuyruklu yıldızın Güneş'e çarpması görüntülendi. Güneş'e çarpan gök cisminin yüzyıllar önce parçalanan dev kuyruklu yıldızın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Korkutan açıklama: Güneş fırtınası Dünya'ya vuracak!

Kreutz sungrazer olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldız ailesi,güneşin yörüngesinde dönüyor. Bu parçalardan her gün en az bir tanesi ise Güneş'e fazla yakınlaşarak yok oluyor. Çoğu parçanın çapı birkaç metreyi geçmezken, görüntülenen yıldızın ise oldukça büyük olduğu ifade edildi.

THE COMET DID NOT SURVIVE: As with most sun-diving comets, this one did not come out the other side of the Sun after its nearest approach to the Sun (perihelion). ?? pic.twitter.com/ok5fHbfdDv

— Keith Strong (@drkstrong) August 7, 2022

Twitter'da paylaşılan bu görselde de kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaşarak yok olduğu net bir şekilde görülüyor. Sağ alt taraftan Güneş'e doğru hareket eden kreutz sungrazer üyesinden sonrasında ise eser kalmıyor. Cihazın zarar görmesini önlemek için SOHO'nun koronagrafı tarafından bloke edilen güneş diskinde kuyruklu yıldızın bir daha geri dönmemek üzere kaybolduğunu görüyoruz.

Güneşin diğer tarafından çıkmayan bu Kreutz sungrazer parçasının yoğun ısı tarafından tamamen buharlaştığını varsaymak doğru olacaktır. Öte yandan paylaşılan animasyon ilginç bir detayı daha ortaya koyuyor.

Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi!

Güneş şu anda oldukça kararsız bir yapıda. 2025 yılına kadar Güneş'in oldukça aktif olacağı tahmin ediliyor. Bu animasyonda da Güneş'in kararsız yapısına tanık oluyoruz. Kreutz sungrazer parçası, sağ alt taraftan Güneş'e doğru yaklaşırken, diğer tarafta ise taçküre kütle atımı yaşandığı görülüyor.

Güneş önümüzdeki birkaç sene de kararsız yapısını sürdürecek ve birçok gök cismine daha mezar olacak gibi görünüyor. Peki siz yaşanan olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Hubble Uzay Teleskobu büyüleyen görüntüyü paylaştı Hubble Uzay Teleskobu büyüleyen görüntüyü paylaştı Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı
Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Güneş, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:38:09. #1.11#
SON DAKİKA: Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş