Paris saldırısı İstanbul'da protesto edildi! Polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Paris saldırısı İstanbul'da protesto edildi! Polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı

26.12.2022 14:38

Geçtiğimiz günlerde Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından sokaklar karıştı. Saldırıyı Türkiye'de protesto etmek isteyenler Taksim'de bulunan Fransa Konsolosluğu önünde toplanmak istedi. Polis, grubun toplanmasını engellerken toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Saldırıyı İstanbul'da protesto etmek isteyenler Taksim'de bulunan Fransa Konsolosluğu önünde toplanmak istedi. Polis, grubun toplanmasını engellerken 14 kişi gözaltına alındı.

31 POLİS YARALANMIŞTI

Öte yandan saldırı sonrası Paris sokakları karıştı. Olaylarda şehri birbirine katan PKK terör örgütü destekçileri, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı ve otomobilleri devirerek ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien sokağında bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık Cuma günü silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Saldırgan kültür merkezinden çıktıktan sonra Kürtlere ait Awesta isimli bir restorana ve bir berber salonuna saldırmış, şarjör değiştirmeye çalışırken berber salonunda çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yakalanan 69 yaşındaki saldırgan William M.'nin geçen sene Paris'te göçmen çadırına saldırı düzenlemesi nedeniyle yargılandığı, kültür merkezine saldırmadan 11 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

YORUMLAR
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Fransız gazetesinden Paris'te yaşanan olaylar sonrası skandal ifadeler: Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var Fransız gazetesinden Paris'te yaşanan olaylar sonrası skandal ifadeler: Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var Paris'te silahlı saldırıyı yapan kişinin Türk olduğu iddiası yanlış Paris'te silahlı saldırıyı yapan kişinin Türk olduğu iddiası yanlış

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SON DAKİKA: Paris saldırısı İstanbul'da protesto edildi! Polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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