Meksika Karayipleri'ndeki Gizemli Hastalık Mercan Türlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Meksika Karayipleri'ndeki Gizemli Hastalık Mercan Türlerini Tehdit Ediyor

31.07.2022 16:13
Meksika Karayipleri'ndeki Gizemli Hastalık Mercan Türlerini Tehdit Ediyor

Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Puerto Morelos'ta bulunan Resif Sistemleri Birimi'nde deniz bilimcisi olan Alvarez, "Sert mercanlarda görülen bu doku kaybı hastalığının patojeni hala belirsiz ancak bu durum bölgedeki yoğun insan faaliyetleri,...

Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Puerto Morelos'ta bulunan Resif Sistemleri Birimi'nde deniz bilimcisi olan Alvarez, "Sert mercanlarda görülen bu doku kaybı hastalığının patojeni hala belirsiz ancak bu durum bölgedeki yoğun insan faaliyetleri, oteller, rıhtımlar, atık su ve kötü arıtma ile ilişkili" dedi.

MEKSİKO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi araştırmacılarından Lorenzo Alvarez Filip, Meksika Karayipleri'ndeki deniz mercan türlerinin yaklaşık yüzde 50'sine zarar veren bulaşıcı bir hastalık nedeniyle bölgenin ekolojik bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Puerto Morelos'ta bulunan Resif Sistemleri Birimi'nde deniz bilimcisi olan Alvarez, "Sert mercanlarda görülen bu doku kaybı hastalığının patojeni hala belirsiz ancak bu durum bölgedeki yoğun insan faaliyetleri, oteller, rıhtımlar, atık su ve kötü arıtma ile ilişkili" dedi. Alvarez, son derece bulaşıcı olan ve mercan kolonilerini günler veya haftalar içinde öldürebilen hastalığın ilk olarak 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida eyaletinin Miami şehri açıklarında tespit edildiğini söyledi. Alvarez "Şu anda hastalık Meksika Karayipleri'ne yayıldı. Karayip Denizi'nde yaklaşık 50 mercan türü bulunuyor, bu hastalık bunların yarısına yani 20 ila 25'ine saldırdı. Bu ölümcül bir durum ve ekolojiyi değiştiriyor" ifadelerini kullandı. En çok etkilenen türler arasında, ölüm oranı yüzde 90'ın üzerinde seyreden sütun, labirent ve beyin mercanı bulunuyor.

Hastalık, iki ay içinde Meksika'nın Cozumel Adası'ndan Belize, Honduras, Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti gibi yerlere yayıldı ve Alvarez'e göre, Karayip Denizi'nin her tarafına ve hatta daha uzağa yayılmaya devam edebilir. Alvarez, "Bilinen şu ki, bölgedeki her organizmanın su yoluyla enfekte olması çok kolay çünkü aynı sıvı hastalığı bir yerden diğerine artan bir hızla taşıyor" dedi. Mercanlar, kasırgaların ve fırtınaların etkisine karşı doğal bariyer görevi gören ve sahilleri koruyan organizmalar olarak biliniyor. Mercanlar ayrıca kıyılardaki topluluklar için önemli bir besin kaynağı ve turizm ile balıkçılık sektörlerine de gelir sağlıyorlar. Kitlesel yok oluşlarını önlemek için kaybedilmiş mercan popülasyonunun kurtarılmasına çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Alvarez "Kaybı önlemek için genetik materyali dondurabilir ve çevresel koşullar düzeldikten sonra yeniden yetiştirebiliriz" dedi. Bilim insanı ayrıca, mercan resiflerini ziyaret eden insanları "plajlarda ve Karayip Denizi'nde yaptıkları her eylemden sorumlu olmaya" ve gezegenin flora ve faunasını gözetmeye çağırdı. Meksika Ulusal Biyoçeşitliliğin Bilgi ve Kullanımı Komisyonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, topraklarında yaşayan çok sayıda kara, su ve deniz türüyle Meksika, biyolojik olarak en yüksek çeşitliliğe sahip 12 ülkeden biri konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Sonora, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Karayipleri'ndeki Gizemli Hastalık Mercan Türlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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