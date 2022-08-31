Xiaomi'den yeni Redmi modeli için tarih!

Henüz yeni Redmi Note 11SE olarak adlandırdıkları modelini tanıtan Xiaomi, bugün yaptığı paylaşımı ile Redmi 11 Prime 5G modelinin çıkış tarihini açıkladı. Sızıntılarıyla kullanıcıları meraklandıran firma, açıkladığı tarihle birlikte heyecanı daha da katladı.

Redmi 11 Prime 5G, 6 Eylül tarihinde bizlerle!

Ortaya çıkan teknik özellikleriyle kullanıcıların merakını üstüne çeken Redmi 11 Prime 5G, firmanın resmi sayfasında yaptığı açıklamaya göre 6 Eylül'de kullanıcılara sunulacak. Uygun fiyata 5G teknolojisini kullanıcılarla buluşturacak olan modelin şimdiden pek çok özelliği de ortaya çıkmış durumda.

50 Megapiksellik ana kameraya sahip olacak!

Ortaya çıkan sızıntılara göre 50 Megapiksellik ana kamerayla karşımıza çıkacak olan telefon, çift kamera ile tanıtılacak. Batarya alanında 5000 mAh kapasiteye sahip yeni model, Dimensity 700 işlemcisinden gücünü alacak.

Bütçe dostu Redmi 11 5G'nin teknik özellikleri belli oldu!

Yeşil ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile duyurulacak olan yeni bütçe dostu akıllı telefon, çift SIM kart desteğine sahip olacak. Yeni model Android 12 ile tanıtılacak. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişi ve ekrana gömülü parmak izi seçenekleri de cihazda yer alacak.