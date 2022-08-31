Xiaomi'den yeni Redmi modeli için tarih! - Son Dakika
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Xiaomi'den yeni Redmi modeli için tarih!

31.08.2022 00:41
Xiaomi'den yeni Redmi modeli için tarih!

Geçtiğimiz günlerde yeni telefonunu tanıtan firma, bu seferde Redmi 11 Prime 5G için çıkış tarihini yayınladı.

Henüz yeni Redmi Note 11SE olarak adlandırdıkları modelini tanıtan Xiaomi, bugün yaptığı paylaşımı ile Redmi 11 Prime 5G modelinin çıkış tarihini açıkladı. Sızıntılarıyla kullanıcıları meraklandıran firma, açıkladığı tarihle birlikte heyecanı daha da katladı.

Redmi 11 Prime 5G, 6 Eylül tarihinde bizlerle!

Ortaya çıkan teknik özellikleriyle kullanıcıların merakını üstüne çeken Redmi 11 Prime 5G, firmanın resmi sayfasında yaptığı açıklamaya göre 6 Eylül'de kullanıcılara sunulacak. Uygun fiyata 5G teknolojisini kullanıcılarla buluşturacak olan modelin şimdiden pek çok özelliği de ortaya çıkmış durumda.

Xiaomi'den yeni Redmi modeli için tarih!

50 Megapiksellik ana kameraya sahip olacak!

Ortaya çıkan sızıntılara göre 50 Megapiksellik ana kamerayla karşımıza çıkacak olan telefon, çift kamera ile tanıtılacak. Batarya alanında 5000 mAh kapasiteye sahip yeni model, Dimensity 700 işlemcisinden gücünü alacak.

Bütçe dostu Redmi 11 5G'nin teknik özellikleri belli oldu!

Yeşil ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile duyurulacak olan yeni bütçe dostu akıllı telefon, çift SIM kart desteğine sahip olacak. Yeni model Android 12 ile tanıtılacak. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişi ve ekrana gömülü parmak izi seçenekleri de cihazda yer alacak.

İşlemciMediaTek Dimensity 700Depolama128GB veya 256GBRenkGri ve Yeşil Batarya5000 mAhKamera50 Megapiksel + 8 MegapikselDiğer3.5 mm jak girişi + Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Peki siz Xiaomi'nin yeni çıkacak olan Redmi modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi'den yeni Redmi modeli için tarih! - Son Dakika

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